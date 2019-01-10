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Рубрика: В мире

Увековечили память защитников

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7761 (3)
День памяти воинов-баткенцев появился в календаре Киргизии. Республика будет отмечать его ежегодно 26 октября. Соответствующее постановление подписал премьер КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

Правительство республики намеревалось увековечить память воинов, погибших на юге Киргизии в боях с террористами из Исламского движения Узбекистана (ИДУ), еще около десяти лет назад, однако позже отказалось от этой идеи - в связи с периодом политических потрясений и нестабильности. День баткенцев, тем не менее, в КР все же отмечался, но в основном военными. В силовых структурах утверждали, что столкновения с подготовленными бандформированиями стали серьезным испытанием для молодого государства и его граждан, а также их готовности защищать суверенитет и безопасность страны. Коалиционное правительство Абылгазиева посчитало, что память воинов, отдавших жизнь за родину, необходимо чествовать всей страной.

Фото: Авиабаза "Кант"
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Отряды ИДУ вторгались в южные районы Киргизии (сейчас территориально они относятся к Баткенской области КР - Прим. ред.) из Таджикистана в 1999 и 2000 годах. Через территорию республики они пытались проникнуть в Узбекистан, где намеревались захватить Ферганскую долину и образовать в ней так называемый халифат. Боевики прошли серьезную подготовку в лагерях международных террористических организаций в Афганистане.

Для властей Киргизии вторжение отрядов террористов летом 1999 года оказалось полной неожиданностью. До этого момента политическое руководство страны не придавало должного значения внешним угрозам безопасности. Боевикам удалось закрепиться на захваченной территории, занять несколько сел и захватить заложников, включая граждан не только КР, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Ситуацию удалось переломить лишь в сентябре. Поддержку операции, проводимой силами Киргизии, оказывали Узбекистан и Россия. Силы боевиков удалось частично уничтожить, а частично - выдавить в Таджикистан. Год спустя отряды ИДУ предприняли новую попытку прорыва, но уже были встречены во всеоружии.

В баткенской кампании 1999-2000 годов погиб 51 военнослужащий республики, более 70 получили ранения. 26 из них были впоследствии удостоены государственных и боевых наград посмертно.

Кстати

Глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что власти республики продолжат оказывать поддержку воинам-афганцам. "Мы приложим все усилия для того, чтобы достойно отметить 30-летнюю годовщину со дня вывода ограниченного контингента войск советских войск из Афганистана, - заявил он. - Мы будем и дальше заботиться о ветеранах этой войны".

В мире экс-СССР Киргизия
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