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Рубрика: В мире

В Киеве предложили прорваться в Азовское море за счет фиксации из космоса

Текст: Александр Ленин

Фиксация из космоса, осуществляемая силами западных стран, должна помочь проходу украинских военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море. Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"Я считаю, что новые попытки надо осуществлять, но с установкой видео и аудиосредств контроля и, начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса", - заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, которого цитирует UAportal.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Военачальник призвал осуществлять новые попытки прохода через Керченский пролив, что, на его взгляд, поставит Россию в трудное положение.

Ранее официальные лица Украины заявляли о намерении возобновить попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. По словам советника президента Украины Юрия Бирюкова, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Черного до Азовского моря и наоборот. "Да, мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет", - сказал он.

Напомним, что 25 ноября бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу РФ. Корабли вошли в территориальные воды Крыма и проследовали к Керченскому заливу. При этом украинские моряки проигнорировали требования российских пограничников остановиться. В итоге плавсредства были задержаны и отбуксированы в порт в Крыму. В отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело.

Произошедшее в Кремле назвали провокацией, целью которой было поднять рейтинги действующего украинского президента Петра Порошенко. В Киеве инцидент использовали для введения военного положения в десяти регионах страны сроком на 30 дней.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины Провокация Украины в Керченском проливе
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