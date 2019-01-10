В Киргизии объявили о переходе в новое правовое пространство

Кардинально изменить политику и порядок работы судов, а также силовых структур обещают власти Киргизии в наступившем году. Президент КР Сооронбай Жээнбеков заявил о переходе реформ, целью которых провозглашаются возвращение доверия к закону, реальная защита прав граждан и уход от репрессивного характера работы милиции и прокуратуры, в активную фазу.

По словам президента республики, в аппарат президента на судей и выносимые ими решения поступает много жалоб от простых людей. Критикует общественность и поведение служителей Фемиды. Некоторые же судьи, как утверждает Сооронбай Жээнбеков, "выносят незаконные решения в интересах организованных преступных групп с целью отобрать имущество иностранных граждан и бизнесменов".

- До сих пор судебная или правовая реформа проводилась в республике раздельно, - напомнил глава Киргизии. - Теперь же - вместе, потому что эти сферы тесно взаимосвязаны и рассматривать их по отдельности невозможно. Но работе все еще мешает наше мышление по старинке. Правоохранительные и надзорные органы не хотят отойти от старых репрессивных законов, а некоторым госструктурам не хватает политической воли для проведения реформ. Переход в новое правовое пространство не нравится и некоторым руководителям. Были выявлены факты, когда во многих местах работа велась лишь на бумаге, люди халатно отнеслись к проведению реформ. Я сам был этому свидетелем во время рабочей поездки в Ошскую область.

Президент Киргизии подчеркнул, что в наступившем году ситуация будет меняться, в том числе потому, что с 1 января вступил в силу ряд новых законов. "За незначительные преступления больше не предусматривается лишение свободы, - отметил глава республики. - Например, за кражу велосипеда, телевизора или курицы теперь будут наказывать не заключением, а денежным штрафом, общественными и исправительными работами. Сокращены сроки наказания за отдельные виды преступлений. Не следует забывать о том, что общество должно воспитывать преступников, а не только наказывать".

Тем временем

Райотделы милиции Киргизии оборудуют прозрачными кабинетами для проведения допросов. Все происходящее в этих помещениях теперь записывается на цифровые носители и транслируется в МВД и Генеральную прокуратуру. Проект призван искоренить пытки в правоохранительных органах. Пока ноу-хау ввели в Бишкеке и Оше, Сокулукском и Кара-Суйском районах. Позже опыт намерены распространить на другие РОВД.