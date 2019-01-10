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10.01.2019 17:02
Рубрика: В мире

В Мексике украли бензин на 3 миллиарда долларов

Текст: Александр Саможнев

В Мексике возникли сложности с бензином в ряде регионов.  Люди томятся на заправках в длинных очередях, пытаются запасаться топливом впрок. Правительство призывает к спокойствию, обещает в ближайшее время исправить ситуацию, сообщает газета The Washington Post.

Государственная нефтяная компания Petroleos Mexicanos объяснила проблему использованием более безопасных методов поставок бензина потребителям для предотвращения массовых краж. В этой связи возникли проблемы в штатах  Гуанахуато, Идальго, Халиско, Мичоакан, Мехико и Керетаро.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В России выросли цены на бензин

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поддержал меры, направленные против злоупотреблений в нефтяной сфере. По его словам, ранее в отрасли процветали кражи бензина. Десять лет назад организованная преступность воровала топлива на 500 тысяч долларов в год. В прошлом году потери составили порядка трех миллиардов долларов.

По словам президента, нефтяные компании принимают меры, чтобы предотвратить кражи при помощи несанкционированных врезок в трубопроводы и угон бензовозов с топливом. Ранее ежедневно бесследно пропадали порядка одной тысячи заполненных бензином машин.  

По оценкам экспертов, бензин является чувствительной темой в Мексике. Решение бывшего президента страны Энрике Пенья Ньето о повышении цен на топливо в январе 2017 года вызвало большое недовольство населения и стоило ему должности.
 

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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