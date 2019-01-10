Минфин: Каждый пятый бриллиант на рынке - синтетика

На мировом рынке растет доля синтетических алмазов, которые продают под видом натуральных камней, - заявил в интервью РИА Новости Алексей Моисеев, замминистра финансов России и член наблюдательного совета АК "Алроса", одного из крупнейших в мире производителей алмазов.

"Вброс "синтетики", наверное, уже носит массовый характер, и есть экспертные оценки, что этот объем достигает свыше 20 процентов камней, которые продаются после огранки. Это сильно беспокоит крупнейшие бренды, которые ненамеренно оказались жертвами такого подмеса и не смогли вовремя его выявить", - сказал Моисеев.

По его словам, чтобы обезопасить покупателей от подделок, в России введут маркировку драгоценных камней и металлов. С 2018 года она тестируется. Предполагается, что все изделия с бриллиантами будут получать бирку с двухмерным кодом, с помощью которого можно будет проверить подлинность камня. Система позволит проследить путь изделия от добычи сырья до продажи в магазине. "Единственный способ гарантировать, что у вас натуральный камень - проследить каждый шаг камня от шахты до ювелирного магазина, потому что распознать синтетику подчас не могут даже специалисты", - сказал Моисеев.

Полностью запрещать синтетические камни власти не намерены. Пусть они существуют как бижутерия, просто покупатель всегда должен точно знать, за что он платит деньги - за натуральный или искусственно синтезированный бриллиант, - считает замминистра