О такой возможности министр Евгений Дитрих сообщил депутату Антону Горелкину в официальном ответе на его запрос, в котором он интересовался судьбой законопроекта о запрете высаживать детей на мороз, приводя ряд примеров из недавнего прошлого, когда кондукторы в разных частях страны выгоняли детей на улицу, фактически оставляя их в опасности.

В ответе депутату говорится, что Минтранс разделяет озабоченность депутата по этому вопросу и что законопроект, о котором идет речь, был доработан после замечаний Государственно-правового управления президента и недавно внесен в правительство. В нем, в частности, предлагается закрепить положение о том, что безбилетника, в том числе не достигшего 16-летнего возраста, нельзя высадить из транспорта, если это поставит под угрозу его жизнь или здоровье.

Уполномоченный по защите прав ребенка Анна Кузнецова предложила Минтрансу изменить текст закона таким образом, чтобы подростка до 16 лет, не оплатившего проезд, в любом случае нельзя было высадить из транспорта, и такая инициатива сейчас рассматривается ведомством. Это, однако, не освободит его родителей от компенсации стоимости проезда ребенка и оплаты административного штрафа.