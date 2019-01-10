Новости

Китайский посол обвинил Канаду в двойных стандартах 09:30
Умер онкобольной мальчик, о помощи которому просили Путина 09:30
В Якутии у водителя изъято промышленное золото на 20 млн рублей 09:22
ВЦИОМ: Около четверти россиян сортируют бытовой мусор 08:50
США продолжат отправлять астронавтов к МКС на российских "Союзах" 08:45
В Уфе наказали сотрудников морга, перепутавших тела умерших 08:43
В Нижегородской области три человека погибли от отравления газом 08:40
В Киеве предложили прорваться в Азовское море за счет фиксации из космоса 08:40
В Чечне в ДТП с грузовиком погибли четыре человека 08:24
Fiat заплатит 700 миллионов долларов из-за "дизельного скандала" 07:53
Под Новосибирском произошло техногенное землетрясение 07:52
У побережья Австралии акула напала на двух женщин 07:49
Камчатку накроют волны высотой с четырехэтажку 07:41
Подозреваемого в убийстве охранника Порошенко отпустили под залог 07:03
В одном из районов Хабаровского края ввели режим ЧС из-за оползня 06:52
В Японии приостановили допросы Карлоса Гона из-за плохого самочувствия 06:51
В Нижневартовске экстренно сел самолет из-за недомогания пассажира 06:46
В Испании человек погиб в результате крушения небольшого самолета 06:41
В Британии кошка испортила редкую картину 06:34
Депутат Рады обвинил власти в истреблении малоимущего населения 06:17
Жительнице Благовещенска предложили продать сына за 3,5 млн рублей 06:03
СМИ: Трамп может пропустить Давосский форум 06:01
Персонал трех аэропортов Германии начал забастовку 05:49
Заместитель генпрокурора США покинет свой пост 05:32
В Улан-Удэ маршрутка врезалась в грузовик, пострадали пять пассажиров 05:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 09:29
Рубрика: Экономика

В Минтрансе предложили полностью запретить высаживать детей-безбилетников

Текст: Надежда Толстоухова

В Министерстве транспорта РФ обсуждают возможность ввести полный запрет высаживать детей, едущих без билетов, из общественного транспорта, передает ТАСС.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

О такой возможности министр Евгений Дитрих сообщил депутату Антону Горелкину в официальном ответе на его запрос, в котором он интересовался судьбой законопроекта о запрете высаживать детей на мороз, приводя ряд примеров из недавнего прошлого, когда кондукторы в разных частях страны выгоняли детей на улицу, фактически оставляя их в опасности.

Кондуктор угрожала пассажиру за безбилетный проезд собаки-поводыря

В ответе депутату говорится, что Минтранс разделяет озабоченность депутата по этому вопросу и что законопроект, о котором идет речь, был доработан после замечаний Государственно-правового управления президента и недавно внесен в правительство. В нем, в частности, предлагается закрепить положение о том, что безбилетника, в том числе не достигшего 16-летнего возраста, нельзя высадить из транспорта, если это поставит под угрозу его жизнь или здоровье.

Уполномоченный по защите прав ребенка Анна Кузнецова предложила Минтрансу изменить текст закона таким образом, чтобы подростка до 16 лет, не оплатившего проезд, в любом случае нельзя было высадить из транспорта, и такая инициатива сейчас рассматривается ведомством. Это, однако, не освободит его родителей от компенсации стоимости проезда ребенка и оплаты административного штрафа.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Минтранс
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о готовящемся визите Путина в Сербию
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35
Депутат Рады обвинил власти в истреблении малоимущего населения
Центробанк разменял доллары на юани и евро
Рогозин рассказал о причинах отмены своего визита в США