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Рубрика: В мире

В пригороде Мехико полиция пересела на велосипеды из-за дефицита топлива

В муниципалитете Несауалькойотль - крупном пригороде Мехико, где проживают свыше миллиона человек, сотрудники полиции пересели с автомобилей на велосипеды. Причина - дефицит топлива.

Фото: depositphotos.com
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Теперь патрулировать улицы на велосипедах будут около 250 стражей порядка, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету Universal. Уточняется, что местная полиция не отказалась от автомобилей. Их будут использовать только в случае серьезной необходимости.

К дефициту горючего на АЗС в нескольких регионах Мексики привела реализация новой стратегии властей по борьбе с хищениями топлива. Сейчас в столице Мексики проблемы со снабжением наблюдаются на 10% заправок. При этом общественный транспорт Мехико работает в обычном режиме.

В среду президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил журналистам, что страна располагает достаточным объемом горючего, и сейчас идет процесс нормализации поставок. Он также призвал местных жителей "не обращать внимание на паническую и тенденциозную информацию".

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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