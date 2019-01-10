В культовом ралли-рейде "Дакар", который в эти дни проходит в южноамериканском Перу, наступило время марафонного раунда.

10 января прошел четвертый этап, а в пятницу состоится пятый: марафонская изюминка заключается в том, что на бивуаке между этапами экипажи не имели права прибегнуть к помощи механиков и возможные проблемы должны были решать своими силами.

Ну а накануне участники "Дакара-2019" преодолели третий этап Сан Хуан де Маркона - Арекипа, который по драматизму с лихвой переплюнул два предыдущих. И без того непростой маршрут, пролегавший по пустыне, усложнила пылевая буря, из-за которой значительно ухудшилась видимость. Со стихией справились не все.

В мотоциклах, к примеру, прекратил борьбу лидер общего зачета после двух этапов Хоан Барреда Борт. Причем испанец не может закончить ралли уже второй год подряд. На этот раз, объезжая спуск, он соскользнул вниз и к финишу добирался уже вертолетом.

В классе легковых автомобилей из числа реальных претендентов на победу выбыл триумфатор прошлогоднего "Дакара" Карл Сайнс-старший. Всего лишь после 38 километров после старта испанец разбил свой "Мини". На восстановление подвески ушло три часа: Сайнс гонку продолжил, но уже без особых амбиций.

Увы, с дистанции сошел и российский экипаж в составе Владимира Васильева и Константина Жильцова. Первые две контрольные отметки их "Тойота" прошла в темпе лидеров, а вот потом возникли проблемы, несовместимые с дальнейшим участием в гонке.

Зато с трудностями третьего этапа довольно уверенно справился наш Сергей Карякин, соревнующийся в классе мотовездеходов. К финишу он пришел третьим.

Что касается класса грузовиков, для российской команды "КАМАЗ-мастер" этап сложился в целом удачно. По его результатам первые три места заняли камазовские экипажи. Помимо победителя Андрея Каргинова в тройку сильнейших вошли Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев, сохранивший лидерство в общем зачете после трех этапов. Но куда важней другой итог. Из-за разного рода проблем более чем на час от "КАМАЗов" отстали почти все основные конкуренты: чех Алеш Лопрайс на "Татре", Жерар де Рой на "Ивеко". Единственным исключением оставался аргентинец Федерико Вильягра, ("Ивеко"). После трех этапов отставание южноамериканца от Николаева составляло всего 15 минут.