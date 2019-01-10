Новости

Трамп отменил визит на Всемирный экономический форум в Давосе 21:52
Прототип стены Трампа не выстоял против обычной пилы 21:33
Яйца в России стали продавать девятками 21:20
В роддоме Москвы найдена пропавшая в Элисте 15-летняя школьница 21:04
Пекин предложил Илону Маску вид на жительство 20:41
Парагвай объявил о разрыве дипотношений с Венесуэлой 20:21
Леди Гага отреклась от обвиненного в педофилии Ар Келли 20:15
Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море 19:52
Доисторический кит оказался "матрешкой" 19:50
В московском метро пьяный пассажир упал под поезд и выжил 19:49
Зубы помогли определить профессию умершей 1000 лет назад женщины 19:49
В одном из древнейших городов мира найдена странная могила 19:48
Раскрыта тайна загадочной египетской мумии 19:47
Тушинский тоннель полностью открыт после ЧП 19:40
Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы 19:39
Лукашевич обсудил в ОБСЕ недопуск наблюдателей РФ на выборы на Украине 19:29
Витоцци выиграла спринт на четвертом этапе КМ по биатлону 19:27
Названа причина развода богатейшего человека в мире 19:24
Майкла Джексона опять обвинили в педофилии 19:20
Хуситы успешно применили дрон-камикадзе на параде в Йемене 18:41
Москва достигла мирового уровня по экологическим показателям 18:34
Судимую за мемы алтайскую студентку исключили из перечня экстремистов 18:32
Порошенко и Филарет обменялись наградами 18:25
В Курганской области в частном доме взорвался газ 18:23
Роскомнадзор нашел в материалах BBC идеологические установки террористов 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Что принесет 2019 год в экономике
Что принесет 2019 год в экономике
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 21:49
Рубрика: Спорт

Увязли в пустыне

Третий этап "Дакара" стал фатальным для многих фаворитов
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7762 (4)
В культовом ралли-рейде "Дакар", который в эти дни проходит в южноамериканском Перу, наступило время марафонного раунда.

10 января прошел четвертый этап, а в пятницу состоится пятый: марафонская изюминка заключается в том, что на бивуаке между этапами экипажи не имели права прибегнуть к помощи механиков и возможные проблемы должны были решать своими силами.

Ну а накануне участники "Дакара-2019" преодолели третий этап Сан Хуан де Маркона - Арекипа, который по драматизму с лихвой переплюнул два предыдущих. И без того непростой маршрут, пролегавший по пустыне, усложнила пылевая буря, из-за которой значительно ухудшилась видимость. Со стихией справились не все.

В мотоциклах, к примеру, прекратил борьбу лидер общего зачета после двух этапов Хоан Барреда Борт. Причем испанец не может закончить ралли уже второй год подряд. На этот раз, объезжая спуск, он соскользнул вниз и к финишу добирался уже вертолетом.

Фото: EPA
Чемпион "Дакара" Карякин настроен еще раз выиграть главное ралли мира

В классе легковых автомобилей из числа реальных претендентов на победу выбыл триумфатор прошлогоднего "Дакара" Карл Сайнс-старший. Всего лишь после 38 километров после старта испанец разбил свой "Мини". На восстановление подвески ушло три часа: Сайнс гонку продолжил, но уже без особых амбиций.

Увы, с дистанции сошел и российский экипаж в составе Владимира Васильева и Константина Жильцова. Первые две контрольные отметки их "Тойота" прошла в темпе лидеров, а вот потом возникли проблемы, несовместимые с дальнейшим участием в гонке.

Зато с трудностями третьего этапа довольно уверенно справился наш Сергей Карякин, соревнующийся в классе мотовездеходов. К финишу он пришел третьим.

Что касается класса грузовиков, для российской команды "КАМАЗ-мастер" этап сложился в целом удачно. По его результатам первые три места заняли камазовские экипажи. Помимо победителя Андрея Каргинова в тройку сильнейших вошли Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев, сохранивший лидерство в общем зачете после трех этапов. Но куда важней другой итог. Из-за разного рода проблем более чем на час от "КАМАЗов" отстали почти все основные конкуренты: чех Алеш Лопрайс на "Татре", Жерар де Рой на "Ивеко". Единственным исключением оставался аргентинец Федерико Вильягра, ("Ивеко"). После трех этапов отставание южноамериканца от Николаева составляло всего 15 минут.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Тушинский тоннель полностью открыт после ЧП
Роскомнадзор нашел в материалах BBC идеологические установки террористов
Минобороны: Военный спутник планово сожгли в атмосфере
Видео: ФСБ ликвидировала крупный канал поставок наркотиков в Россию
Студенты смогут получить две отсрочки от армии