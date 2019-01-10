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10.01.2019 12:54
Рубрика: Экономика

В России в связи с санкциями предложили выращивать опийный мак

Текст: Ольга Игнатова
Правительство внесло в Государственную думу законопроект, предлагающий разрешить в России культивирование наркосодержащих растений для производства обезболивающих лекарств.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Сегодня в России зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия (9 из них включены в перечень жизненно необходимых и важных).

Фото: iStock
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Производятся они у нас, но из импортного сырья. Между тем международный рынок фармацевтических субстанций для производства препаратов опия контролируется группой из 10 компаний, 9 из которых работают в странах, применивших к России санкции.

Таким образом, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, импортозамещение в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо для обеспечения национальной безопасности нашей страны. Поэтому предлагается организовать у нас полный цикл производства наркотических средств и психотропных веществ из культивируемых наркосодержащих растений.

Действующим веществом анальгетиков центрального действия является снотворный мак (Papaver somniferum L, в сельскохозяйственной практике - масличный мак, а в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года - опийный мак) с высоким содержанием алкалоидов опия (морфин, тебаин, кодеин). Однако закон 1998 года о наркотических средствах и психотропных веществах запрещает культивирование наркосодержащих растений на территории России. Сейчас предлагается этот запрет отменить.

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В то же время весь процесс выращивания наркосодержащих растений для научных, учебных целях и экспертной деятельности, для производства наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицине и ветеринарии, будет находиться под контролем государства.

Выращивать опийный мак и перерабатывать его в смеси, в состав которых входит маковая солома, будут федеральные государственные унитарные предприятия, имеющие лицензию на данный вид деятельности.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Санкции и антисанкции
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