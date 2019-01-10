В России закрыли более 500 нелегальных производств спиртного

Первый. В ходе контрольных мероприятий все больше выявляется так называемых псевдопивных напитков. На этикетке написано пивной напиток, а на самом деле это слабоалкогольная продукция с добавлением этилового спирта.
Второй распространенный случай - полный или частичный отказ от предоставления отчетных документов, в первую очередь деклараций об объемах производства.
"Очевидно, что существующие механизмы контроля за этим рынком необходимо менять", - считает Алешин.
Сейчас нелегальным производством алкоголя все больше занимаются не промышленные предприятия, а мелкие кустарные цеха, расположенные в ангарах, подвалах, гаражах. Они оснащены самым примитивным оборудованием и используют в качестве сырья медицинский спирт. Как правило, мощности таких "цехов" крайне невелики. Но развернуть подобное "производство" недобросовестному предпринимателю достаточно просто.
Полностью интервью главы Росалкогольрегулирования Игоря Алешина читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".