В России закрыли более 500 нелегальных производств спиртного

За три года, с момента вступления в силу постановления правительства о реализации мер по пресечению незаконных производств, оборота спирта и алкогольной продукции, закрыто более 500 нелегальных производств. Из незаконного оборота изъято 90 миллионов этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщил в интервью "Российской газете" руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин. И рассказал о способах сбыта нелегальной продукции.

Первый. В ходе контрольных мероприятий все больше выявляется так называемых псевдопивных напитков. На этикетке написано пивной напиток, а на самом деле это слабоалкогольная продукция с добавлением этилового спирта.

Второй распространенный случай - полный или частичный отказ от предоставления отчетных документов, в первую очередь деклараций об объемах производства.

"Очевидно, что существующие механизмы контроля за этим рынком необходимо менять", - считает Алешин.

Сейчас нелегальным производством алкоголя все больше занимаются не промышленные предприятия, а мелкие кустарные цеха, расположенные в ангарах, подвалах, гаражах. Они оснащены самым примитивным оборудованием и используют в качестве сырья медицинский спирт. Как правило, мощности таких "цехов" крайне невелики. Но развернуть подобное "производство" недобросовестному предпринимателю достаточно просто.

Полностью интервью главы Росалкогольрегулирования Игоря Алешина читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

