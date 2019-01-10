В Венесуэле состоится инаугурация Николаса Мадуро

В Венесуэле 10 января состоится инаугурация президента Николаса Мадуро, победившего на прошедших 20 мая 2018 года всеобщих выборах главы государства. Преемник Уго Чавеса вновь принесет присягу и повторно заступит на должность президента Венесуэлы.

Начало торжественной церемонии запланировано на 10:00 по местному времени (17:00 мск). Примечательно, что на этот раз процедура вступления Николаса Мадуро в должность пройдет не перед парламентом страны - Национальной ассамблей. Дело в том, что летом 2017 года Нацассамблея, в которой на тот момент большинство мест было у оппозиции, фактически была распущена. В этой связи президент принесет присягу перед Верховным судом Венесуэлы, а на следующий день выступит с обращением к Национальному конституционному собранию (НКС). Формально именно НКС в настоящий момент является высшим органом государственной власти страны, созванным по инициативе президента для проведения конституционной реформы вслед за потрясшими республику антиправительственными протестами в начале 2017 года.

Появление главы боливарианской республики перед НКС не случайно. Именно решением собрания президентские выборы были проведены на полгода раньше - в мае прошлого года, вместо ожидаемого декабря. Оппозиция страны к такому повороту тогда оказалась попросту не готова - внутренние противоречия и борьба за лидерство в антиправительтвенном лагере привели к тому, что основные противники Николаса Мадуро отказались принимать участие в избирательной кампании. В результате действующий президент одержал вполне закономерную победу - по данным Национального избирательного совета Николас Мадуро получил более 67% голосов и теперь готовится возглавлять Венесуэлу второй срок подряд - до 2025 года.

Инаугурация президента состоится на фоне острого внутриполитического и экономического кризиса, переживаемого Венесуэлой. Местная оппозиция так и не признала легитимность состоявшихся выборов. Главный аргумент сводится к тому, что власти не смогли гарантировать прозрачность и демократичность выборов. Поддержали оппозиционеров и в ряде западных стран, а также латиноамериканских государств. Например, не признали победу Николаса Мадуро страны из регионального объединения "Группа Лимы" за исключением входящей в нее Мексики.

Как сообщал ранее ТАСС, Россию на церемонии инаугурации будет представлять заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов. Также запланировано участие делегаций из Беларуси, Южной Осетии, Алжира, Боливии, Конго, Ирландии.