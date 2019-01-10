В ветхих домах счетчики энергоресурсов станут необязательными

Новости

Мун Чжэ Ин провел новогоднюю пресс-конференцию 14:13
В суд подана жалоба на арест обвиняемого в шпионаже иностранца Уилана 14:12
Дом, в котором произошло громкое убийство, превратят в гостиницу 14:12
В Прикамье в ДТП загорелась иномарка, пострадали шесть человек 14:07
МИД: Вопрос о консультациях между Россией и США по ДРСМД прорабатывается 14:06
"Заряженная" Lada Vesta: с чем связана задержка старта продаж 14:06
Российская премьер-лига выдвинула Дюкова на пост президента РФС 14:04
В Сибири тело полковника транспортной полиции нашли у железной дороги 14:04
В Барнауле на посетительницу салона красоты обрушилась плитка 14:04
Курорты Кубани в праздники приняли 672 тысячи туристов 14:01
В Москве задержан член совета директоров Руна-банка 14:00
На Кубани комплексы С-400 отразили ракетный удар "противника" 13:51
Видео: Бри Ларсон опять бьет старушку в трейлере "Капитана Марвел" 13:48
Пожертвования пострадавшим от взрыва магнитогорцам выросли до 47 млн 13:45
Песков рассказал о саммитах по Сирии 13:43
Студенты смогут получить две отсрочки от армии 13:38
Пожилая туристка выжила после ночевки в Уральских горах 13:37
Появился первый кадр с Джудом Лоу в продолжении "Молодого Папы" 13:37
Матвиенко выразила соболезнования близким Лукьянова 13:31
В Барнауле на завуча завели дело после травли подростка 13:28
В Ленинградском зоопарке появилась кухня для зверей 13:24
Сергей Лукьяненко решил покончить с "Дозорами" 13:16
Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР 13:07
В новой Москве собаки съели двоих мужчин 13:01
Жена принца Гарри может вернуться на экраны, несмотря на запрет 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Что принесет 2019 год в экономике
Что принесет 2019 год в экономике
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 14:00
Рубрика: Экономика

В ветхих домах счетчики энергоресурсов станут необязательными

Текст: Татьяна Замахина

Требования об обязательном оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов не будут распространяться на все многоквартирные дома с большим износом. Законопроект об этом прошел в Госдуме первое чтение.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Таким образом, расширяется перечень домов, в которых необязательны счетчики энергоресурсов. Туда включаются многоквартирные дома, в которых основные конструктивные элементы изношены более чем на 70 процентов. Речь о зданиях, не включенных в региональную программу капремонта.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году

По данным Росстата, таковых домов 111 тысяч по всей России, пояснил автор проекта, депутат Борис Гладких.

По действующему законодательству, требования оснащения приборами учета не распространяются на ветхие, аварийные дома, подлежащие сносу или капремонту до 1 января 2013 года. Законопроект снимает это ограничение, распространяя данную норму на изношенные дома независимо от срока их сноса или капремонта.

Во втором чтении депутаты собираются прописать оговорку - в отношении дома должно быть вынесено решение о расселении или сносе. Также предполагается уточнить критерии износа основных конструктивных элементов и назначить орган, который будет определять степень износа.

Экономика ЖКХ Власть Работа власти Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о саммитах по Сирии
Рогозин рассказал, когда назовут причины появления "дыры" в "Союзе"
МВД опровергло участие в похоронах криминального авторитета в Амурске
Украинские военные похитили крымского футболиста
Умер онкобольной мальчик, о помощи которому просили Путина