В ветхих домах счетчики энергоресурсов станут необязательными

Требования об обязательном оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов не будут распространяться на все многоквартирные дома с большим износом. Законопроект об этом прошел в Госдуме первое чтение.

Таким образом, расширяется перечень домов, в которых необязательны счетчики энергоресурсов. Туда включаются многоквартирные дома, в которых основные конструктивные элементы изношены более чем на 70 процентов. Речь о зданиях, не включенных в региональную программу капремонта.

По данным Росстата, таковых домов 111 тысяч по всей России, пояснил автор проекта, депутат Борис Гладких.

По действующему законодательству, требования оснащения приборами учета не распространяются на ветхие, аварийные дома, подлежащие сносу или капремонту до 1 января 2013 года. Законопроект снимает это ограничение, распространяя данную норму на изношенные дома независимо от срока их сноса или капремонта.

Во втором чтении депутаты собираются прописать оговорку - в отношении дома должно быть вынесено решение о расселении или сносе. Также предполагается уточнить критерии износа основных конструктивных элементов и назначить орган, который будет определять степень износа.