ВЦИОМ: Около четверти россиян сортируют бытовой мусор

27 процентов россиян сортируют бытовой мусор, еще 33 процента сдают опасные отходы - батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы и градусники - в специальные пункты приема, выяснили специалисты ВЦИОМ. Результаты исследования публикует ТАСС.

Доля сортирующих отходы была бы выше, если бы у людей была такая возможность. 47 процентов опрошенных заявили, что готовы сортировать отходы, но им некуда их девать. И только 11 процентов респондентов сказали, что ни при каких условиях сортировкой отходов заниматься не будут.

Еще один показатель: 54 процента участников опроса не покупают товары из биоразлагаемых материалов, хотя 35 процентов из них хотели бы это делать, если бы такая возможность была.

В опросе, проведенном в конце 2018 года, участвовали 1600 россиян, которых опрашивали по телефону. Социологи заверяют, что статистическая погрешность для такой выборки не превышает 2,5 процента.