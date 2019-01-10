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Видео: Сильвестр Сталлоне боксирует с Робертом Де Ниро

Новости
    10.01.2019, 11:45
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сильвестр Сталлоне и Де Ниро показали "боксерскую хореографию".

"Слай" опубликовал в своем Instagram несколько роликов со спаррингом, где он репетирует вместе с Робертом Де Ниро.

"Бешеный бык против Итальянского жеребца? На кого бы ты поставил?" - так подписал один из роликов 72-летний актер, сценарист и продюсер, отметив, что общая продолжительность боя составила 11 секунд.

Оба актера уже выступали на большом экране в роли боксеров: Де Ниро сыграл в картине "Бешеный бык" Мартина Скорсезе, а Сталлоне - в прославленной франшизе "Рокки".

В 2013 году знаменитые кинодеятели от души шутливо отдубасили друг друга на ринге в картине "Забойный реванш", а ролики со спаррингом Сталлоне решил опубликовать лишь сейчас.

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