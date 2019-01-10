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10.01.2019 19:27
Рубрика: Спорт

Витоцци выиграла спринт на четвертом этапе КМ по биатлону

Текст: Данила Жиляев

В немецком Оберхофе стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону, он начался женской спринтерской гонкой на 7,5 км.

Фото: EPA-EFE/ SASCHA STEINBACH
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Победительницей стала итальянка Лиза Витоцци. Она преодолела дистанцию за 22:34,6 секунды, не допустив при этом ни одного промаха. Второе место заняла представительница Франции Анаис Шевалье, замкнула тройку шведка Ханна Эберг.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова стала лишь 17-й. Несмотря на столь невысокий результат, отметим, что это был дебют спортсменки на этапах Кубка мира, и она опередила более опытных напарниц.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2018-2019
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