Витоцци выиграла спринт на четвертом этапе КМ по биатлону

В немецком Оберхофе стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону, он начался женской спринтерской гонкой на 7,5 км.

Победительницей стала итальянка Лиза Витоцци. Она преодолела дистанцию за 22:34,6 секунды, не допустив при этом ни одного промаха. Второе место заняла представительница Франции Анаис Шевалье, замкнула тройку шведка Ханна Эберг.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова стала лишь 17-й. Несмотря на столь невысокий результат, отметим, что это был дебют спортсменки на этапах Кубка мира, и она опередила более опытных напарниц.