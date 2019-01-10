Володин поручил организовать похороны Лукьянова

Депутаты Госдумы на пленарном заседании минутой молчания почтили память последнего в истории председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова, скончавшегося накануне в возрасте 88 лет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил организовать его похороны.

Поручение было дано депутату от КПРФ Владимиру Кашину и аппарату Госдумы.

Глава нижней палаты напомнил, что Лукьянов был избран в 1993 году в ГД и был депутатом до 2003 года. Он возглавлял один из ведущих комитетов - по законодательству и судебно-правовой реформе, комитет по государственному строительству.

Лидер компартии Геннадий Зюганов отметил, что Лукьянов "прошел все должности и ступеньки в советском аппарате и Верховном Совете".

- Талантливый руководитель, который служил делу трудового народа и незаконно был посажен в 1991 году в "Матросскую Тишину", - напомнил он, отметив также, что Лукьянов был хорошим поэтом.

Прощание с Анатолием Лукьяновым, по предварительным планам, пройдет 12 января в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве, сообщила ТАСС его дочь, профессор НИУ ВШЭ Елена Лукьянова.