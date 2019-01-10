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Вышел первый смартфон под брендом Redmi. Он дешевле 10 тысяч рублей

10.01.2019,  
17:58
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi представила первый смартфон, который будет продаваться под новым брендом Redmi. Модель получила название Redmi Note 7 и будет продаваться по цене 999 юаней - менее 10 тысяч рублей.

Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 660, большим 6,3-дюймовым экраном FullHD+ с разрешением 19,5:9, а также разъемом для наушников и портом нового поколения USB-C. На задней крышке корпуса из стекла и металла расположен сканер отпечатка пальца, под крышкой прячется аккумулятор на 4000 мАч.

Разрешение двойной основной камеры составляет 48+5 мегапикселей (с поддержкой портретного режима). В условиях яркого солнечного освещения разрешение снимков делается максимальным, но если света становится меньше, программный механизм объединяет несколько соседних пикселей, чтобы снизить цифровой шум и повысить качество. Фронтальная камера имеет разрешение 13 мегаписелей и находится в каплевидном вырезе наверху экрана.

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За 999 юаней покупатели Redmi Note 7 получат базовую версию смартфона с 3 гигабайтами ОЗУ и 32 гигабайтами ПЗУ. Модуль NFC, на который рассчитывали фанаты устройства, в смартфоне отсутствует.

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