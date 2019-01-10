За онлайн-продажу фальшивых лекарств могут лишить свободы на восемь лет

Ответственность за распространение в интернете фальсифицированных лекарств и биологически активных добавок будет усилена и дифференцирована. Нарушителям, согласно прошедшим первое чтение поправкам, будут грозить серьезные штрафы, а также длительное лишение свободы.

По оценкам экспертов, в интернете сегодня продается половина всех поддельных лекарств.

За продажу лекарственного фальсификата уже наказывают лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Однако повышенного наказания за распространение поддельных лекарств через интернет не предусмотрено. Авторы поправок в Уголовный кодекс предлагают исправить этот правовой пробел. Продажа подделок с использованием СМИ и интернета, согласно законопроекту, будет караться лишением свободы от 5 до 8 лет со штрафом в размере от 1 млн до 3 млн рублей. Если в результате незаконного обращения погибло два и более человек - от 8 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере от 2 млн до 5 млн рублей.

Если правонарушения не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния, будет применяться КоАП. Вторым законопроектом предлагается усилить административное наказание. А именно, за продажу контрафактных лекарств или фальсифицированных БАДов через СМИ или интернет - установить штрафы для граждан до 200 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - до 5 миллионов рублей. Также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль считает, что поправки положат конец торговле фальсификатом, в том числе через онлайн-магазины. Он аргументировал повышенную жестокость наказания: производители и продавцы поддельных лекарств рискуют чужими жизнями ради собственной выгоды

Комментарий

Виктор Карамышев, член комитета по контролю и регламенту (один из авторов законопроекта):

- Введение уголовной ответственности за продажу фальсифицированных лекарств и БАДов через интернет - мера, давно назревшая. С каждым годом люди все чаще предпочитают совершать онлайн-покупки, нежели ходить по магазинам. Это удобно, экономит время и деньги. Но, к сожалению, покупка товаров через интернет - это зачастую лотерея, поскольку мошенников, промышляющих в сети, немало. И если покупка, скажем, фальсифицированного телефона или пары обуви - это потерянные деньги и испорченное настроение, что неприятно, конечно, но не смертельно, то приобретение поддельных лекарств или биологически активных добавок может нанести серьезный урон здоровью или даже стоить жизни.

По разным оценкам, около 10% мирового оборота фармацевтической промышленности основано на продаже поддельных препаратов. И мошенники в интернете, чувствуя свою безнаказанность, ведут активную деятельность по продаже фальсификата. Надеюсь, что уголовная ответственность до 8 лет лишения свободы и штрафы от 1 до 3 млн рублей смогут умерить их "предпринимательский" пыл.