За онлайн-продажу фальшивых лекарств могут лишить свободы на восемь лет

Новости

Мун Чжэ Ин провел новогоднюю пресс-конференцию 14:13
В суд подана жалоба на арест обвиняемого в шпионаже иностранца Уилана 14:12
Дом, в котором произошло громкое убийство, превратят в гостиницу 14:12
В Прикамье в ДТП загорелась иномарка, пострадали шесть человек 14:07
МИД: Вопрос о консультациях между Россией и США по ДРСМД прорабатывается 14:06
"Заряженная" Lada Vesta: с чем связана задержка старта продаж 14:06
Российская премьер-лига выдвинула Дюкова на пост президента РФС 14:04
В Сибири тело полковника транспортной полиции нашли у железной дороги 14:04
В Барнауле на посетительницу салона красоты обрушилась плитка 14:04
Курорты Кубани в праздники приняли 672 тысячи туристов 14:01
В Москве задержан член совета директоров Руна-банка 14:00
На Кубани комплексы С-400 отразили ракетный удар "противника" 13:51
Видео: Бри Ларсон опять бьет старушку в трейлере "Капитана Марвел" 13:48
Пожертвования пострадавшим от взрыва магнитогорцам выросли до 47 млн 13:45
Песков рассказал о саммитах по Сирии 13:43
Студенты смогут получить две отсрочки от армии 13:38
Пожилая туристка выжила после ночевки в Уральских горах 13:37
Появился первый кадр с Джудом Лоу в продолжении "Молодого Папы" 13:37
Матвиенко выразила соболезнования близким Лукьянова 13:31
В Барнауле на завуча завели дело после травли подростка 13:28
В Ленинградском зоопарке появилась кухня для зверей 13:24
Сергей Лукьяненко решил покончить с "Дозорами" 13:16
Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР 13:07
В новой Москве собаки съели двоих мужчин 13:01
Жена принца Гарри может вернуться на экраны, несмотря на запрет 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Что принесет 2019 год в экономике
Что принесет 2019 год в экономике
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 13:45
Рубрика: Экономика

За онлайн-продажу фальшивых лекарств могут лишить свободы на восемь лет

Текст: Татьяна Замахина
Ответственность за распространение в интернете фальсифицированных лекарств и биологически активных добавок будет усилена и дифференцирована. Нарушителям, согласно прошедшим первое чтение поправкам, будут грозить серьезные штрафы, а также длительное лишение свободы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По оценкам экспертов, в интернете сегодня продается половина всех поддельных лекарств.

Фото: depositphotos.com
Госдума хочет запретить иностранцам работать водителями такси

За продажу лекарственного фальсификата уже наказывают лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Однако повышенного наказания за распространение поддельных лекарств через интернет не предусмотрено. Авторы поправок в Уголовный кодекс предлагают исправить этот правовой пробел. Продажа подделок с использованием СМИ и интернета, согласно законопроекту, будет караться лишением свободы от 5 до 8 лет со штрафом в размере от 1 млн до 3 млн рублей. Если в результате незаконного обращения погибло два и более человек - от 8 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере от 2 млн до 5 млн рублей.

Если правонарушения не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния, будет применяться КоАП. Вторым законопроектом предлагается усилить административное наказание. А именно, за продажу контрафактных лекарств или фальсифицированных БАДов через СМИ или интернет - установить штрафы для граждан до 200 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - до 5 миллионов рублей. Также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль считает, что поправки положат конец торговле фальсификатом, в том числе через онлайн-магазины. Он аргументировал повышенную жестокость наказания: производители и продавцы поддельных лекарств рискуют чужими жизнями ради собственной выгоды

Комментарий

Виктор Карамышев, член комитета по контролю и регламенту (один из авторов законопроекта):

- Введение уголовной ответственности за продажу фальсифицированных лекарств и БАДов через интернет - мера, давно назревшая. С каждым годом люди все чаще предпочитают совершать онлайн-покупки, нежели ходить по магазинам. Это удобно, экономит время и деньги. Но, к сожалению, покупка товаров через интернет - это зачастую лотерея, поскольку мошенников, промышляющих в сети, немало. И если покупка, скажем, фальсифицированного телефона или пары обуви - это потерянные деньги и испорченное настроение, что неприятно, конечно, но не смертельно, то приобретение поддельных лекарств или биологически активных добавок может нанести серьезный урон здоровью или даже стоить жизни.

По разным оценкам, около 10% мирового оборота фармацевтической промышленности основано на продаже поддельных препаратов. И мошенники в интернете, чувствуя свою безнаказанность, ведут активную деятельность по продаже фальсификата. Надеюсь, что уголовная ответственность до 8 лет лишения свободы и штрафы от 1 до 3 млн рублей смогут умерить их "предпринимательский" пыл.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Власть Работа власти Власть Право Административное право Власть Право Уголовное право Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о саммитах по Сирии
Рогозин рассказал, когда назовут причины появления "дыры" в "Союзе"
МВД опровергло участие в похоронах криминального авторитета в Амурске
Украинские военные похитили крымского футболиста
Умер онкобольной мальчик, о помощи которому просили Путина