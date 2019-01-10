Забастовка в аэропортах Германии нарушит планы 110 тысяч пассажиров

В ФРГ началась предупредительная забастовка сотрудников служб безопасности трех аэропортов страны - Дюссельдорфа, Кельна/Бонна и Штутгарта. Стачка продлится сутки.

В аэропорту Штутгарта акция началась в 03:00 по местному времени (05:00 по московскому времени), в других двух - в 00:00 (02:00). В течение дня, как ожидается, будет отменено свыше 500 рейсов, передает ТАСС. Забастовка нарушит планы 110 тысяч пассажиров.

К стачке призвал профсоюз Verdi, требующий повышения зарплаты и улучшения условий труда для бастующих сотрудников.