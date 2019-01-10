В Мельбурне состоялась жеребьевка первого в сезоне турнира "Большого шлема" - Открытого чемпионата Австралии, который пройдет с 14 по 27 января.

Лучшая российская теннисистка, десятая ракетка мира Дарья Касаткина в стартовом круге сыграет с швейцаркой Тимеей Бачински, входящей в топ-200 рейтинга WTA. Пятикратная победительница "мэйджоров" Мария Шарапова, посеянная на турнире под 30-м номером, попала на теннисистку из квалификации. Вроде бы Марии повезло со жребием. Хотя уже в третьем круге она может встретиться с действующей чемпионкой Australian Open датчанкой Каролин Возняцки.

В мужской сетке первая ракетка России Карен Хачанов, получивший десятый номер посева, сразится с Петером Гойовчиком из Германии. Своего соперника 15-го сеяный Даниил Медведев узнает по итогам квалификации.