Абэ подтвердил намерение посетить Россию в январе

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил свои планы нанести визит в Россию в январе этого года. Об этом политик рассказал в ходе совместной пресс-конференции в Лондоне, которая прошла по итогам его общения с главой британского правительства Терезой Мэй.

"В третьей декаде этого месяца я отправлюсь с визитом в Россию и проведу переговоры (с президентом РФ Владимиром Путиным - прим. "РГ")", - подчеркнул Абэ, отвечая на вопрос корреспондента информагентства Киодо. Трансляцию мероприятия вело издание The Guardian.

Руководитель японского кабмина уточнил, что не может спрогнозировать результаты общения с Владимиром Путиным. При этом он выразил надежду на достижение прогресса в диалоге с российским лидером.

Премьер Абэ напомнил, что по итогам общения первых лиц Японии и России в ноябре прошлого года в Сингапуре стороны условились ускорить диалог по вопросу заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Японский политик добавил, что в декабре 2016 года во время визита президента РФ Владимира Путина на родину предков японского премьера в город Нагато префектуры Ямагути руководители государств договорились о новом подходе к двустороннему диалогу.

Добавим, что 14 января в Москве пройдут консультации министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно. Руководители внешнеполитических ведомств обсудят двустороннюю повестку накануне очередных контактов на высшем уровне.