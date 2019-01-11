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11.01.2019 14:48
Рубрика: В мире

Американцу отрубило голову винтом вертолета

В округе Эрнандо (штат Флорида) мужчине отрубило голову винтом вертолета. Погибшим оказался 62-летний Сальваторе Диси, он обслуживал винтокрылую машину.

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Инцидент произошел в четверг, передает РИА Новости. По данным офиса шерифа округа, "основные лопасти винта ударили одного из мужчин, обслуживавших вертолет, по голове". Он скончался на месте происшествия. Обстоятельства трагедии выясняются.

Шериф Аль Ниенуис назвал смерть мужчины "немного необычной". "И мы хотим убедиться, что у нас есть все ответы", - добавил он.

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