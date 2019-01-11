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11.01.2019 09:26
Рубрика: В мире

Американский конгрессмен предложил США выйти из ООН

Текст: Юрий Когалов

Конгрессмен от штата Алабама Майк Роджерс предложил США покинуть ряды ООН. Он даже внес соответствующий законопроект на рассмотрение в комитет Когресса по иностранным делам. Впрочем, с такой инициативой он выступает уже не в первый раз, в 2017 году подобное предложение было отклонено, но политик намерен попытать удачу еще раз.

"Один из моих приоритетов в Конгрессе нового созыва - убедиться, что этот законопроект будет рассмотрен. Организация Объединенных Наций - это катастрофа для США, наша страна покрывает более 20 процентов годового бюджета организации", - отмечается на сайте политика. Среди других причин необходимости покинуть ряды ООН Роджерс называет критику Израиля, "величайшего союзника США", со стороны международной организации, а также "атаки на американские идеалы, такие как вторая поправка" (гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия, - прим. "РГ").

Фото: AP Photo/Ariel Schalit
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"Президент Дональд Трамп внес свой вклад в защиту от постоянных нападок ООН на американский суверенитет, пришло время нам сделать еще больше", - подчеркнул конгрессмен.

Стоит отметить, что Роджерс несколько смягчил свои требования за два года - прежде он предлагал разорвать соглашение о размещении в Нью-Йорке штаб-квартиры ООН, запретить использование американских государственных объектов, а также лишить сотрудников международной организации дипломатического иммунитета.

Ранее США уже вышли из Совета ООН по правам человека, ЮНЕСКО, Всемирного почтового союза, Парижского климатического соглашения, Совместного комплексного плана действий по ядерной программе Ирана. Однако реализацию инициативы Рождерса эксперты считают маловероятной. Ведь пока штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке, власти США могут влиять на работу организации, например, отказываясь выдавать визы иностранным дипломатам, персоналу ООН, журналистам, несмотря на то, что согласно договору 1947 года США не должны препятствовать им в получении разрешения на въезд.

В мире США Международные организации ООН
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