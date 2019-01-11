Американское издание назвало Федора Емельяненко "возвращением года"

Российский боец смешанного стиля (ММА) победил в номинации "Возвращение года" по версии американского издания Combat Press. Об этом сообщается на сайте издания.

Авторы публикации остались под впечатлением от двух боев, которые Федор провел в минувшем году. В апреле в четвертьфинале Гран-при организации Bellator он победил бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнка Мира, бой длился всего 48 секунд. А в полуфинале "Последний император" взял верх над еще одним экс-бойцом UFC Чейлом Сонненом в первом раунде.

Следующим соперником Федора будет ветеран UFC Райан Бейдер. Они встретятся в рамках финала Гран-при, этот поединок состоится 26 января.

"Вне зависимости от того, как сложится первый бой Емельяненко в 2019 году, его способность вернуться в топ бойцов тяжелого веса заслуживает того, чтобы россиянин победил в номинации "Возвращение года", - сказано в заметке.

40-летний Емельяненко провел 44 поединка в смешанных единоборствах, одержал 38 побед, из которых 29 - досрочно. На его счету пять поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.