Банк России оценил влияние на рубль покупок валюты с 15 января

Возобновление после почти полугодового перерыва покупок валюты Банком России не приведет к новому ослаблению рубля, считает директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин.

"В течение той паузы, когда ЦБ не выкупал валюту с рынка, она частично была использована для выплат по внешним обязательствам, но значительная ее часть пошла на пополнение иностранных активов как банковской системы, так и корпоративного сектора, - рассказал Алексей Заботкин в интервью "Российской газете". - На текущий момент валютная ликвидность в финансовой системе и в реальном секторе находится на весьма высоком уровне, и когда покупки возобновятся, то часть этой валюты будет продана Банку России. Это обеспечит сохранение баланса спроса и предложения примерно в том же виде, в котором мы его видим".

Заботкин добавил, что ожидание покупок уже заложено в курс с конца ноября, а также напомнил о традиционно благоприятной для рубля сезонности текущего счета в первом квартале и сокращении объема покупок из-за более низких цен на нефть. "Это снижает давление на курс по сравнению с тем, как это было в августе-сентябре", - отметил Заботкин.

Банк России возобновит регулярные покупки валюты в резервы правительства в рамках бюджетного правила с 15 января. По экспертным оценкам, объем покупок составит около 3,5-4 миллиардов долларов в месяц. Многие аналитики опасаются, что возобновление покупок окажет давление на рубль. Они были прерваны в августе, а в сентябре ЦБ продлил мораторий до конца 2018 года.

Заботкин также объяснил, почему решение по графику наверстывания отложенных покупок на два триллиона рублей не было принято одновременно с объявлением о возобновлении регулярных операций.

"Они действительно будут распределены на несколько лет, поэтому там цифры по сравнению с плановыми покупками заметно меньше. ЦБ - по определению консервативная организация, и мы хотим убедиться, что возобновление покупок существенно не влияет на ситуацию на финансовом рынке. Дальше решение по дополнительным покупкам будет принято, когда мы будем уверены, что рынок чувствует себя комфортно", - сказал Заботкин.

При этом ЦБ оставляет за собой право приостанавливать свои операции на валютном рынке при признаках потенциальной угрозы для финансовой стабильности, в частности, чрезмерной волатильности курса рубля, отметил глава Департамента денежно-кредитной политики.

Полный текст интервью с Алексеем Заботкиным читайте в ближайшем номере "Российской газеты".