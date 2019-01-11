Банк России оценил влияние на рубль покупок валюты с 15 января

Новости

Абэ подтвердил намерение посетить Россию в январе 07:15
В омской мечети загорелся "теплый пол" 07:00
СМИ: Белый дом готовится к введению режима ЧП в США 06:50
Три человека погибли в результате столкновения судов в Корее 06:46
Украинцы за последние пять лет обнищали в два раза 06:13
В Канаде десятки тюленей заполнили город 05:57
Эквадор предложил Ассанжу сдаться властям Британии 05:44
На Камчатке истребителям ТОФ пришлось дозаправиться ночью в воздухе 05:44
США заблокировали "сделку века" по F-16 между Израилем и Хорватией 05:20
Минфин США снимет санкции с "Русала" 05:03
Пожилой мужчина погиб при пожаре в Амурской области 04:41
Власти Перу отозвали из Венесуэлы своего временного поверенного 04:26
Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1 04:18
Китай успешно вывел на орбиту телекоммуникационный спутник 04:10
В Словакии при столкновении поезда и грузовика пострадали семь человек 03:48
Сенатор Грэм призвал Трампа ввести режим ЧП для финансирования стены 03:30
Полиция одобрила забор образца ДНК Криштиану Роналду 03:08
Турция не откажется от закупки С-400 в пользу ЗРК Patriot 02:19
В Саудовской Аравии 40 тысяч женщин получили водительские права 01:33
В Италии двух россиян подозревают в незаконной доставке мигрантов 00:50
На Украине производство автомобилей сократилось почти на четверть 00:26
Помпео: США продолжат авиаудары по террористам на Ближнем Востоке 00:25
В Москве мужчина случайно ранил себя в тире 00:02
В Коми 13 человек ранены при столкновении автобуса с лесовозом 10.01.2019
Пилоты разбившегося французского истребителя Mirage погибли 10.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Что принесет 2019 год в экономике
Что принесет 2019 год в экономике
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
11.01.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Банк России оценил влияние на рубль покупок валюты с 15 января

Текст: Игорь Зубков
Возобновление после почти полугодового перерыва покупок валюты Банком России не приведет к новому ослаблению рубля, считает директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

"В течение той паузы, когда ЦБ не выкупал валюту с рынка, она частично была использована для выплат по внешним обязательствам, но значительная ее часть пошла на пополнение иностранных активов как банковской системы, так и корпоративного сектора, - рассказал Алексей Заботкин в интервью "Российской газете". - На текущий момент валютная ликвидность в финансовой системе и в реальном секторе находится на весьма высоком уровне, и когда покупки возобновятся, то часть этой валюты будет продана Банку России. Это обеспечит сохранение баланса спроса и предложения примерно в том же виде, в котором мы его видим".

Фото: РИА Новости
Курс российской валюты в 2019 году может достигнуть 70 рублей за доллар

Заботкин добавил, что ожидание покупок уже заложено в курс с конца ноября, а также напомнил о традиционно благоприятной для рубля сезонности текущего счета в первом квартале и сокращении объема покупок из-за более низких цен на нефть. "Это снижает давление на курс по сравнению с тем, как это было в августе-сентябре", - отметил Заботкин.

Банк России возобновит регулярные покупки валюты в резервы правительства в рамках бюджетного правила с 15 января. По экспертным оценкам, объем покупок составит около 3,5-4 миллиардов долларов в месяц. Многие аналитики опасаются, что возобновление покупок окажет давление на рубль. Они были прерваны в августе, а в сентябре ЦБ продлил мораторий до конца 2018 года.

Заботкин также объяснил, почему решение по графику наверстывания отложенных покупок на два триллиона рублей не было принято одновременно с объявлением о возобновлении регулярных операций.

Фото: РИА Новости
ЦБ сосредоточил резервы в своих хранилищах, банках ЕС и Китая

"Они действительно будут распределены на несколько лет, поэтому там цифры по сравнению с плановыми покупками заметно меньше. ЦБ - по определению консервативная организация, и мы хотим убедиться, что возобновление покупок существенно не влияет на ситуацию на финансовом рынке. Дальше решение по дополнительным покупкам будет принято, когда мы будем уверены, что рынок чувствует себя комфортно", - сказал Заботкин.

При этом ЦБ оставляет за собой право приостанавливать свои операции на валютном рынке при признаках потенциальной угрозы для финансовой стабильности, в частности, чрезмерной волатильности курса рубля, отметил глава Департамента денежно-кредитной политики.

Полный текст интервью с Алексеем Заботкиным читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика Финансы Валютный рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минфин США снимет санкции с "Русала"
Турция не откажется от закупки С-400 в пользу ЗРК Patriot
Украинцы за последние пять лет обнищали в два раза
Павел Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP
Яйца в России стали продавать девятками