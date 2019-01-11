Чайка предложил уравнять зарплаты судей и прокуроров

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка предложил уравнять заработную плату прокуроров и судей. Соответствующее обращение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает газета "Известия".

Глава кабмина, в свою очередь, поручил Минфину разработать необходимые положения. Эту информацию изданию подтвердил источник, близкий к правительству.

Если инициатива будет одобрена, оклады работников надзорного органа могут увеличиться в два-три раза, до 170 тысяч рублей.

В качестве аргумента Юрий Чайка привел опыт развитых стран, где "конституционно-правовое положение прокуроров, уровень их социальной защищенности, включая финансирование, соответствуют судейскому".