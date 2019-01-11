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11.01.2019 21:36
Рубрика: Экономика

Четыре авиакомпании начали продавать субсидируемые билеты

Текст: Татьяна Шадрина
Билеты по субсидируемым маршрутам продают четыре перевозчика. Открыла продажу "Якутия". Авиакомпания будет летать по семи субсидируемым маршрутам до 31 декабря 2019 года внутри Дальневосточного федерального округа.
Названы первые маршруты поездов с невозвратными билетами

Перевозчик "NordStar" - по десяти направлениям из Норильска, в Анапу, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Уфу, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск. 

Авиакомпания "Азимут" также продает билеты на субсидируемые рейсы.

Присоединилась к субсидируемым перевозкам группа "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Россия", "Аврора"). "Аэрофлот" открыл продажу по 18 маршрутам в города Дальнего Востока и Калининград. В ближайшие время откроется продажа на субсидируемые маршруты "Сибири".

В этом году расширен список россиян, которые могут купить льготный билет. Кроме студентов, пенсионеров и инвалидов такая возможность появилась и у многодетных семей. С 2019 года субсидирование воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и в обратном направлении стало круглогодичным (с 1 января по 31 декабря 2019 года).

Расширен список россиян, которые могут купить авиабилет со скидкой

Кроме этого "Аэрофлот" продает авиабилеты по "плоским" тарифам всем желающим. "Плоские" тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении. Цена билета на рейсы в Калининград и Симферополь составляет 5 610 рублей в одну сторону и 9 350 руб. туда-обратно, а из Москвы в города Дальнего Востока и обратно составляет 25 тысяч рублей или 15 тысяч рублей в одну сторону, включая таксы и сборы. Стоимость билета на рейсы авиакомпании "Россия" в города Дальнего Востока и обратно составляет 22 тысячи рублей или 13 200 рублей в одну сторону.

Экономика Транспорт Авиатранспорт
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