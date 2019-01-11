Cколько времени нужно москвичу, чтобы накопить на загородный дом

Новости

Петербуржцы рублевыми монетками отчистили дверь в Новый год 12:02
Почему автомобили УАЗ больше не будут ржаветь 12:02
Россияне назвали стоимость своего будущего отдыха 12:01
Посольство РФ в Индонезии поможет пострадавшим в ДТП россиянам 11:55
Птицефабрика объяснила решение об упаковке яиц по девять штук 11:54
В Самаре создадут 3D-принтер для строительства базы на Луне 11:53
"Тройка" в виде наклеек и вкладышей снова появится в продаже 11:50
В Магнитогорске выписали еще двоих пострадавших при взрыве 11:47
Стоимость нефти Brent поднялась выше 62 долларов за баррель 11:45
На Кубани при пожаре в частном доме погиб ребенок 11:44
На сотрудников Роспотребнадзора в Забайкалье завели дело из-за мышьяка 11:37
К ликвидации завалов на Бурейском водохранилище привлечены войска 11:36
Новосибирский вор напился на месте преступления 11:33
Кабины самолетов Су-57 и Ту-160 получили новое стелс-покрытие 11:28
Mitsubishi "заморозила" цены на Outlander 11:24
В Туапсе осудили водителя, насмерть сбившего жену игрока КВН 11:15
В "Москва-Сити" откроется пятизвездочный бутик-отель 11:06
На Бали двое россиян упали в ущелье 11:03
В Крыму подорожала эвакуация автомобилей 11:02
В Пятигорске за взятку осужден инспектор ГИБДД 11:02
Один из обвиняемых в убийстве фигуриста Тена попросил прощения в суде 11:01
Зачем Вьетнаму российские истребители пятого поколения Су-57 11:01
Непроданным новогодним елкам нашли новое применение 10:59
Французский суд вынес приговор художнику Павленскому за поджог банка 10:47
В Дагестане установили причину массового отравления людей 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Новые законы: как изменилась жизнь с января 2019 года
Новые законы: как изменилась жизнь с января 2019 года
11.01.2019 11:23
Рубрика: Экономика

Cколько времени нужно москвичу, чтобы накопить на загородный дом

Текст: Сергей Жуков
Среднестатистический москвич сможет накопить на загородный дом за 18 лет. Такой срок рассчитали эксперты портала "Мир квартир", сопоставив среднюю зарплату и цены на недвижимость.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По их подсчетам, быстрее остальных россиян отложить на частный дом получится у жителей Кемеровской и Еврейской автономной областей. Им в среднем потребуется четыре года.

Фото: iStock
Названы города с самыми дорогими съемными квартирами

"Зарплаты в этих регионах не слишком велики, но все же повыше иных, а цены на дома наиболее низкие - отсюда и результат", - объяснили эксперты. Сложнее южным и столичным регионам, где копить на собственный коттедж в среднем придется от 15 до 25 лет. Например, жители Севастополя и Подмосковья потратят на это 25 лет, а Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана - 26 лет.

Если сравнивать с прошлогодним исследованием, частные дома в целом по стране стали доступнее. По словам экспертов, среднестатистическому россиянину вместо 11 лет теперь придется копить девять. Москвичам же аналитики "срезали" срок на пять лет - до 18-ти.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Цены на недвижимость
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Птицефабрика объяснила решение об упаковке яиц по девять штук
МИД РФ: США посягают на суверенитет Венесуэлы
The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой
США проверяют побывавших на инаугурации Трампа украинцев
Овечкин занял третье место в НХЛ по голам в пустые ворота