Cколько времени нужно москвичу, чтобы накопить на загородный дом

Среднестатистический москвич сможет накопить на загородный дом за 18 лет. Такой срок рассчитали эксперты портала "Мир квартир", сопоставив среднюю зарплату и цены на недвижимость.

По их подсчетам, быстрее остальных россиян отложить на частный дом получится у жителей Кемеровской и Еврейской автономной областей. Им в среднем потребуется четыре года.

"Зарплаты в этих регионах не слишком велики, но все же повыше иных, а цены на дома наиболее низкие - отсюда и результат", - объяснили эксперты. Сложнее южным и столичным регионам, где копить на собственный коттедж в среднем придется от 15 до 25 лет. Например, жители Севастополя и Подмосковья потратят на это 25 лет, а Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана - 26 лет.

Если сравнивать с прошлогодним исследованием, частные дома в целом по стране стали доступнее. По словам экспертов, среднестатистическому россиянину вместо 11 лет теперь придется копить девять. Москвичам же аналитики "срезали" срок на пять лет - до 18-ти.