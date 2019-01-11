"Дакар" в четвертый раз отдает предпочтение экипажам "КамАЗ-мастер"

Глядя на бесконечные россыпи "золота инков", которые зеркальным песком тянутся на сотни километров по побережью Тихого океана, сложно представить, что государство, приютившее на своих просторах 560 мастеров скоростного марафона "Дакар-2019", известно миру, прежде всего, своими тропическими лесами. А ведь они занимают почти две трети территории страны. Правда, Перу чаще вспоминают с благодарностью за открытие миру авокадо, помидоров или незаменимого картофеля. Вся эта триада и сегодня ежедневно присутствует в рационе непревзойденных мастеров мирового автопрома на бивуаках.

До экватора скоростных поединков, которые ровно через неделю финишируют в Лиме, можно сказать - рукой подать. Десятого января участники гонки преодолели уже четвертый из десяти этап ралли. И снова экипаж "КамАЗ-мастер" во главе с Андреем Каргиновым стал лидером гонки. Второе место досталось чешскому пилоту Мартину Мацику-младшему, а тройку лидеров замкнул камазовец Айрат Мардеев. Экипажи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова разделили на этом этапе между собой пятое и шестое места соответственно.

В общем зачете, судя по судейским отчетам, лидерство по-прежнему удерживает экипаж Эдуарда Николаева. Менее пяти минут ему уступает Андрей Каргинов. А вот аргентинец Федерико Вильягра в ходе марафона столкнулся с проблемами и проигрывал на данный момент лидеру больше часа.

От старта к старту, день ото дня, признаются пилоты, условия задачки спортивной математики на "Дакаре" только усложняются. Во-первых, нынешний старт стал частью двухдневного марафона, по правилам которого экипажам запрещена помощь механиков на бивуаке. Во-вторых, новая команда организаторов поделила трассы для разных классов: мотоциклы и квадроциклы отправились в Мокегуа. В переводе с местного наречия - "тихое место", которое расположено между кромкой океана и Андами.

Остальные три класса машин нацелили навигаторы на Такну - самый южный регион страны, знаменитый, в частности, своим соседством с озером Титикака, но не только. Недолгое время он считался два столетия назад столицей конфедерации Перу и Боливии. А местные путеводители утверждают, что городской собор, построенный по чертежам прославленного Густава Эйфеля, и сейчас привлекает внимание своим элегантным фасадом в стиле нео-возрождения и внутренним изящным декором.

В пресс-центре "Дакара" дали понять, что зачетная дистанция у всех классов одна и та же - 351километр, а общая протяженность трасс, информирует сайт камазовцев, - 664 километра. Но болельщикам и просто зевакам, без которых ралли никогда не обходятся, пришлось заранее определиться со своими предпочтениями.

Кстати, топ-менеджеры "Дакара" еще с утра в четверг скорректировали результаты третьего этапа в зачете грузовиков. С итоговых результатов гонщиков Николаева и Сотникова списано около 600 секунд. Те самые роковые секунды, которые россияне потеряли не по своей вине, когда дорога на их пути была заблокирована. "Была заминка с поиском точке на выходе из дюн. Сначала джип, а потом мотоциклисты перекрыли нам узкий проезд, пришлось поучаствовать в освобождении дороги, помогли коллегам", - прокомментировал ситуацию Сотников в интервью пресс-службе в Набережных Челнах.

Спортивные успехи камазовцев, по оценке экспертов, еще не само приглашение на пьедестал победы, но, чисто психологически, добавляют они, "прессинга на команду будет чуть меньше".

Впрочем, как и предсказывали знатоки, этот турнир не щадит никого. Форс-мажоры преследуют и ветеранов, и новичков ралли. Летописцы "Дакара" напоминают, что в прошлом году после третьего этапа из 43 грузовых экипажей финишировало только 24, а среди автомобилей простились с мечтой о продолжении спортивной борьбы 25 пилотов.

В этом году роковые моменты пока случаются не с таким фанатизмом. Хотя российский гонщик на внедорожнике Владимир Васильев уже был вынужден накануне завершить свое выступление из-за технических проблем. "Видел, как на трассе стоял Васильев, но не знаю, какие у него были проблемы", - рассказал в интервью журналистам катарский гонщик Нассер Аль-Аттия.

Относительно удачно завершился четвертый этап гонок и для белорусского пилота Сергея Вязовича, который занял четвертое место в окружении гонщиков из Союзного государства. А его штурман Павел Гаранин ранее не стал утаивать от прессы "капканы", которые и привели их экипаж после третьего этапа на 18-е место общего зачета. "Утром у нашей машины обнаружились дополнительные дефекты, и механикам пришлось устранять проблемы на бивуаке. Первую сотню проехали хорошо, но после 100 километров вновь появились технические проблемы, на устранение которых понадобилось более четырех часов", - приводит слова Гаранина пресс-служба G-Energy. После третьего этапа лучшим среди минских пилотов был признан экипаж Александра Василевского с 14-ой позицией в общем зачете.

Пока российских мотогонщиков груз проблем, судя по всему, только стимулирует к заветной цели. Дмитрий Агошков и Анастасия Нифонтова благополучно преодолели третий этап. И хотя в общем зачете Нифонтова идет на 101-ой позиции, а Агошков поднялся на 97-ую строчку, оба они едут в категории Original by Motul, в котором категорически запрещена помощь механиков. Так что есть логика в том, что надежность и аккуратность на трассе для них до сих пор предпочтительней "езды с ветерком".

Зато сразу три буквы "а" соединили 10 января национальности победителей в мотоциклетной гонке четвертого этапа. Первым финишную черту преодолел американский пилот Рикки Брабек, второе место досталось австрийцу Матиасу Валькнеру, а тройку лучших замкнул австралиец Тоби Прайс. Что касается лидерства в общем зачете, то его захватил Брабек, чилиец Пабло Кинтанилья откатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкает все тот же Тоби Прайс.

Азартно проявляет себя на ралли и аргентинец Николас Кавильяссо. Он сумел после предыдущего этапа подняться на ступеньку выше, одержав победу на четвертом этапе в зачете квадроциклов. Вторым к финишу буквально прилетел его соотечественник Жеремиас Гонсалес Фериоли, а тройку сильнейших замкнул французский пилот Александр Жиру. Нынешний успех, полагают в команде гонщика, позволил Кавильяссо упрочить его лидерские позиции в общем зачете.

Примеру динамического ускорения, проявленного Кавильяссо, судя по судейским итогам, интуитивно последовал и лидер в зачете внедорожников на четвертом этапе катарец Нассер Аль-Аттия. Вслед за ним к финишу пришел француз Стефан Петерансель на "Мини", а замкнул трио победителей марафона польский гонщик Якуб Пржгонски. Лидерство Аль-Аттии на последнем этапе помогло ему закрепить за собой лидерство в генеральной классификации.

Приятный сюрприз ожидал российских болельщиков и на финише четвертого этапа пилотов в классе мотовездеходов. Первое место в этом классе машин впервые завоевал уральский гонщик Сергей Карякин. Второе место занял Родриго Хавьер Морено Пьяссоли, третье - Жерар Фаррес Гуэль. Победа на этапе позволила Сергею захватить лидерство и в общем зачете в классе мотовездеходов. Стоит добавить, что екатеринбургский спортсмен стал два года назад и первым россиянином, победившим на "Дакаре" в зачете квадроциклов.

Пятый этап ралли-марафона для всех участников стартует 11 января строго на север, в обратном направлении. Теперь героев скоростных трасс будут ожидать на финишной прямой в Арекипа.