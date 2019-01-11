Эксперты прокомментировали предложение об атаке на самолеты-нарушители

Предложение Минобороны РФ об изменении порядка применения оружия в отношении гражданских самолетов-нарушителей госграницы вызвала большой общественный резонанс. Однако эксперты считают, что корректировка законодательства в отношении потенциально опасных воздушных судов - это обычная мировая практика.

Специалисты отмечают, что подобные случаи в истории страны уже происходили.

20 апреля 1978 года над Карелией советскими истребителями Су-15 был сбит южнокорейский пассажирский Boeing, нарушивший воздушную границу СССР. Командир самолета Чанг Кью смог посадить машину на замерзшее озеро Корпиярви. В результате инцидента погибли два пассажира и 13 человек получили ранения. Командир и второй пилот Boeing были задержаны и полностью признали свою вину, а также подтвердили, что понимали команды советских истребителей-перехватчиков, но не подчинились. После чего их помиловали и отпустили, а южнокорейской авиакомпании СССР выставил счет на 100 тысяч долларов для покрытия расходов по содержанию пассажиров.

А 1 сентября 1983 года случился новый инцидент с другим южнокорейским пассажирским Boeing. Самолет, на борту которого находилось более 250 человек, вторгся в воздушное пространство СССР на Дальнем Востоке и не реагировал на требования произвести посадку. В результате авиалайнер был сбит истребителями.

Кроме того, пассажирские самолеты могут быть захвачены террористами и представлять потенциальную угрозу для химических производств, ядерных электростанций и других объектов.

- Определить, что происходит внутри гражданского лайнера, сложно. Ведь он пересек границу и, пролетая над стратегически важным объектом, может его уничтожить. Провокации были и раньше, и они могут произойти и в будущем, - заявил изданию "Вечерняя Москва" подполковник ВВС в отставке Владимир Язиков.

Отметим, что постановлением предусмотрены многочисленные предупреждения экипажа судна-нарушителя. Тех, кто не выполняет радио- и визуальные сообщения, в первую очередь постараются вывести за пределы воздушного пространства России или принудить к посадке. При отказе предусмотрен вывод нарушителя в зону перехвата, объявят о готовности открыть огонь на поражение, затем сделают предупредительные выстрелы. И только при условии невыполнения вышеперечисленных мер самолет будет сбит.

- Подобные действия прописаны практически во всех странах мира. Причем они касаются не только гражданских, но и военных самолетов. Изначально всегда идут предупреждения о том, что, если он не уйдет на свою территорию, будет сбит, - считает Владимир Язиков.