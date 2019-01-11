Минобороны предложило сбивать пассажирские самолеты при реальной угрозе

Для предотвращения террористических актов, экологических катастроф и нападений с воздуха на стратегически важные объекты военные предлагают дать им право сбивать не только военные самолеты, но и гражданские. Для этого Министерство обороны предлагает внести изменения в постановление правительства "О порядке применения оружия и боевой техники при охране Государственной границы РФ в воздушном пространстве". К слову, этот документ был подготовлен еще в 1994 году и с течением времени явно требует корректив.

В действующем постановлении подробно рассказывается, как действовать российским военнослужащим в отношении военных самолетов, оказавшихся в нашем воздушном пространстве. "Оружие и боевая техника для пресечения нарушения госграницы Российской Федерации в воздушном пространстве применяется в отношении военных, в том числе оснащенных вооружением военно-транспортных воздушных судов-нарушителей", - говорится в постановлении.

Что же касается пассажирских самолетов, то в документе говорится, что против них в случае нереагирования на радиокоманды или визуальные сигналы либо отказа им подчиниться без объяснения причин такого отказа оружие и боевая техника применяются "при наличии сведений об отсутствии на борту воздушного судна-нарушителя пассажиров".

В новой редакции документа, которую Минобороны опубликовало для общественного обсуждения, формулировка ужесточается. "При отказе судном-нарушителем выполнять подаваемые радиокоманды (визуальные сигналы) на выполнение посадки (выход за пределы воздушного пространства России) или отказа им подчиняться без объяснения причин и в случае наличия реальной опасности гибели людей либо наступления экологической катастрофы, в том числе возникновения непосредственной угрозы воздушного нападения на важнейшие объекты РФ, по нему применяется на поражение оружие ‎и боевая техника дежурных сил", - говорится в проекте правительственного постановления.

Далее следует пояснение, что оружие и боевая техника дежурных сил на поражение не применяются "при отсутствии реальной опасности гибели людей и (или) наступления экологической катастрофы".

Оговаривается в документе и порядок применения оружия по угнанным российским самолетам. Их можно будет уничтожать только в случае отсутствия на борту заложников. "При угрозе нарушения или нарушении госграницы российскими воздушными судами, подвергшимися угону, дежурные силы требуют от этих судов совершения посадки на указываемые им аэродромы ‎и (или) принуждают их к посадке. При отказе этим судном-нарушителем выполнять подаваемые радиокоманды (визуальные сигналы) на совершение посадки и при наличии сведений об отсутствии на борту заложников, по нему применяется на поражение оружие и боевая техника дежурных сил", - говорится в проекте постановления.

Кроме того в документе подробно рассказывается, на какие именно силы и средства военных возлагается обязанность по предотвращению воздушных нападений. "Непосредственное решение задач по защите госграницы ‎в воздушном пространстве Российской Федерации и выявление воздушных судов-нарушителей правил ее пересечения осуществляется в рамках несения боевого дежурства по противовоздушной обороне дежурными силами из состава Воздушно-космических сил, объединений, соединений и воинских частей военных округов, Северного флота. К дежурным силам относятся специально назначенные для решения задач боевого дежурства по противовоздушной обороне радиотехнические (радиолокационные) силы и средства, осуществляющие разведку и контроль воздушного пространства Российской Федерации, самолеты (вертолеты) ‎и зенитные ракетные (ракетно-артиллерийские, артиллерийские) силы ‎и средства, способные вести борьбу со средствами воздушно-космического нападения, а также органы управления ими", - отмечается в проекте правительственного постановления.

Конкретизируются и условия, при которых военным следует поднимать по тревоге силы ПВО. Согласно действующему постановлению, военные начинают действовать только после нарушения судном воздушной границы России. В новой редакции эти критерии уточняются. "При обнаружении неопознанного воздушного судна, приблизившегося с сопредельной стороны к государственной границе на расстояние 50 км ‎(для Восточного военного округа - 100 км) и менее и продолжающего полет ‎в направлении государственной границы или при внезапном обнаружении ‎в 150-километровой приграничной (приморской) полосе над территорией РФ неопознанного воздушного судна приводятся ‎в готовность № 1 дежурные силы, поднимаются в воздух дежурные самолеты (вертолеты), принимаются меры к установлению радиосвязи с экипажем данного воздушного судна через органы обслуживания воздушного движения (управления полетами) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации и ближайшие по направлению его полета органы управления дежурными силами, а также осуществляется сбор признаков для классификации данного воздушного судна", - отмечается в документе.

В случае утверждения предложенного Министерством обороны проекта постановления старая редакция потеряет силу. Что касается лиц, которые будут принимать решение о применении оружия в каждом конкретном случае, то, согласно проекту постановления, перечень должностных лиц Вооруженных Сил, которым предоставляется право принятия решения на открытие дежурными силами огня по судам-нарушителям, определит Министерство обороны России.