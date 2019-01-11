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11.01.2019 19:43
Рубрика: Власть

Глава РАН призвал работающих в ОПК ученых к осмотрительности в заявлениях

Российским ученым, связанным с исследованиями в интересах обороны и безопасности, следует тщательно выбирать, о чем стоит рассказывать, особенно в общении с зарубежными коллегами, считает глава Российской академии наук Александр Сергеев.

Фото: Министерство обороны РФ
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При это он признал, что сам по себе научный обмен между странами является "необходимым и неизбежным элементом развития науки и техники".

Так президент РАН отреагировал на сделанные ранее заявления главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина об "инфантильной открытости" российских ученых.

"У ученых есть желание прозвучать как можно более широко со своими новыми идеями, со своими новыми разработками, - цитирует "Интерфакс" Сергеева. - Здесь, конечно, совершенно четко нужно определять, до каких пор это можно делать".

По мнению ученого, "каждая страна должна заботиться об интересах в области обороны и безопасности", особенно в условиях, "когда есть такое геополитическое противостояние".

Власть Работа власти Внутренняя политика Наука и образование РАН
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