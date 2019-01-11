Южная Корея серьезно увеличит расходы на военные нужды

В ближайшие пять лет Южная Корея потратит на оборонные нужды более 270 триллионов вон или около 242 миллиардов долларов. Таким образом, рост военных расходов за этот период составит около семи с половиной процентов, а в год Сеул будет тратить на армию более 48 миллиардов долларов. Это стало известно из опубликованного сегодня министерством обороны Республики Корея "Среднесрочного плана развития государственной обороны в 2019-2023 годы".

Судя по общему содержанию плана, южнокорейские военные намерены постепенно увеличивать долю расходов, которая пойдет на модернизацию и закупку новых видов оружия, повышение обороноспособности, снижая при этом долю трат на само содержание войск.

Согласно опубликованному сегодня плану, общая сумма расходов на военные нужды в ближайшие пять лет составит 270 триллионов 700 миллиардов вон, из которых 94,1 триллиона вон будут потрачены на модернизацию и повышение обороноспособности, а 176,6 триллиона вон - на содержание войск. Если же смотреть разбивку роста оборонных расходов по годам, то в указанный период они будут расти на уровне 7,5 процента ежегодно. Это существенное повышение, если учесть, что в последние десять лет расходы Южной Кореи на оборону росли менее, чем на пять процентов в год.

В ближайшие пять лет Сеул потратит 65,6 триллиона вон (почти 59 миллиардов долларов, - прим. "РГ") на реализацию программ по противодействию угрозе оружия массового уничтожения (ОМУ) и на получение контроля над своими войсками в случае военных действий (сейчас в случае войны командование войсками РК переходит к США, - прим. "РГ").

В рамках противодействия угрозе применения ОМУ, где в качестве потенциального источника проблем воспринимается в первую очередь Северная Корея, будут реализовываться программы запуска военных спутников-шпионов, создания разведывательных беспилотных летательных аппаратов, действующих на больших и средних высотах, а также продолжены программы "массированного ракетного удара возмездия" (KMPR), корейской системы противовоздушной и противоракетной обороны (KAMD) и программы превентивного удара в случае признаков подготовки атаки (до недавнего времени она называлась Kill Chain).

В министерстве обороны РК также заявили, что они отныне отказываются от использования термина "трех осей реагирования на ракетную и ядерную угрозу", которая состояла из программ Kill Chain, KMPR и KAMD, но сами программы будут продолжены. У Kill Chain также изменено название на "Удары по стратегическим целям".

Среди амбициозных программ создания собственных видов оружия, на которые военные Кореи будут делать особую ставку, стоит отменить создание собственного варианта БТР, эсминца нового поколения KDDX и истребителя нового поколения KF-X. В течение пяти лет на военные исследования и разработки будет потрачено 21,9 триллиона вон или почти 20 миллиардов долларов.