Из-за распятого Рональда Макдональда верующие штурмовали музей Хайфы

В израильской Хайфе верующие устроили беспорядки у здания городского музея искусств, передает РИА Новости. Толпа арабов-христиан пыталась прорваться внутрь музея, возмущенная выставленным там экспонатом - фигурой фигуру распятого на кресте Иисуса Христа, перекрашенного в клоуна Рональда Макдональда.

По мнению организаторов выставки, выставка не ставит своей целью оскорбление чьих-либо чувств: "экспонат помогает переосмыслить современную культуру потребления". Тем не менее, местные верующие сочли это оскорбительным.

Трое полицейских, охранявших музей, получили ранение в драке перед входом в здание.