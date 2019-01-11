Кабмин: Ограничения в подарках не коснутся врачей и учителей

Врачей и учителей не планируют законодательно ограничивать в приеме подарков. А положения законопроекта о подарках будут уточнены, чтобы не было их неверного толкования.

Об этом сообщил замруководителя аппарата правительства России Андрей Логинов. По его словам, в законодательство вносятся ограничения на получение подарков, чтобы противодействовать коррупции и злоупотреблениям служебным положением, подкупам и взяткам, сказал он в интервью РИА "Новости".

Действующее законодательство разрешает принимать работникам образования, здравоохранения, соцзащиты обычные подарки не дороже трех тысяч рублей, уточнил он.