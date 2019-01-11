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11.01.2019,  
15:30
Текст:  Николай Грищенко

Кибервойска белорусской армии показали на видео

В декабре 2018 года в Военной академии Беларуси было сформировано новое элитное подразделение - рота информационных технологий.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РБ, новое элитное подразделение будет заниматься проектами, связанными с моделированием военных действий, навигационным обеспечением, разработкой автоматизированных систем управления и радиолокации.

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В Министерстве обороны подчеркивают: задача срочников - математическое обоснование проектов и непосредственно программирование. Каждому определят своего научного руководителя, а от боевой подготовки IT-солдаты будут практически освобождены: заниматься ею станут примерно раз в квартал.

Кроме того, одной из миссий киберсолдат станет борьба с интернет-угрозами и обеспечение информационной безопасности.

Первоначальный конкурс в роту информационных технологий составил более восьми человек на место. Для прохождения службы отобраны 40 военнослужащих, имеющих высшее техническое образование по ИT-специальности. Следующий призыв в белорусские кибервойска состоится осенью 2019 года.

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