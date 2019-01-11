В пятницу Китай успешно вывел на орбиту телекоммуникационный спутник Zhongxin 2D. Запуск был осуществлен в 01:11 по местному времени с космодрома Сичан в провинции Сычуань при помощи ракеты-носителя Chang Zheng 3B.

Спутник будет обеспечивать вещание для ряда радио- и телеканалов на территории всего Китая, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство "Синьхуа". Zhongxin 2D также будет предоставлять широкий перечень телекоммуникационных услуг при передаче данных и обеспечении работы широкополосного интернета.

Этот запуск стал первым для КНР в 2019 году, а также 298-м по счету для ракет-носителей серии Chang Zheng. По официальным данным, в 2018 году Китай осуществил 39 запусков наряду с Россией и США.

КНР активно развивает свою космическую программу. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов. В 2020-2025 годах в КНР планируют приступить к интенсивному изучению поверхности Марса.

Ранее впервые в истории человечества китайский космический аппарат "Чанъэ-4" совершил успешную мягкую посадку на обратной стороне Луны.