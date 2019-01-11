Лавров обсудит с главой МИД Японии тему мирного договора

Проблема заключения мирного договора между Россией и Японией станет одной из тем, которые 14 января министр иностранных РФ Сергей Лавров обсудит со своим японским коллегой Таро Коно. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"В Москве состоится первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора между двумя странами. Делегации будут возглавлять главы внешнеполитических ведомств", - сообщила Захарова.

Среди других тем планируется также обсудить развитие двусторонних связей и актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня.

Напомним, 14 ноября 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретились в Сингапуре на полях саммита АСЕАН. Главы государств договорились содействовать переговорам о заключении мирного договора на базе советско-японской декларации 1956 года.

На Смоленской площади настаивают, что любые подвижки в этом направлении возможны только при условии "безусловного признания Токио итогов Второй мировой войны" и, прежде всего, суверенитета России в отношении Южных Курил. Однако последние заявления, убеждены в Москве, "дезориентируют общественность относительно содержания переговоров". Речь идет о сообщениях о необходимости "добиться понимания" жителей южных Курил по вопросу о "переходе территориальной принадлежности островов к Японии". В связи с этим в МИД РФ был вызван посол Японии в Москве.

Кстати, в январе в Москву также должен прибыть премьер-министр Страны восходящего солнца, чтобы обсудить в российским президентом вопросы, связанные с заключением мирного договора.