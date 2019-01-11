Лавров обсудит с главой МИД Японии тему мирного договора

"В Москве состоится первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора между двумя странами. Делегации будут возглавлять главы внешнеполитических ведомств", - сообщила Захарова.
Среди других тем планируется также обсудить развитие двусторонних связей и актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня.
Напомним, 14 ноября 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретились в Сингапуре на полях саммита АСЕАН. Главы государств договорились содействовать переговорам о заключении мирного договора на базе советско-японской декларации 1956 года.
На Смоленской площади настаивают, что любые подвижки в этом направлении возможны только при условии "безусловного признания Токио итогов Второй мировой войны" и, прежде всего, суверенитета России в отношении Южных Курил. Однако последние заявления, убеждены в Москве, "дезориентируют общественность относительно содержания переговоров". Речь идет о сообщениях о необходимости "добиться понимания" жителей южных Курил по вопросу о "переходе территориальной принадлежности островов к Японии". В связи с этим в МИД РФ был вызван посол Японии в Москве.
Кстати, в январе в Москву также должен прибыть премьер-министр Страны восходящего солнца, чтобы обсудить в российским президентом вопросы, связанные с заключением мирного договора.