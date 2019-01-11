Льготу по налогу на прибыль для частных клиник хотят продлить

Льготу по налогу на прибыль для частных медицинских организаций предлагают продлить и после 1 января 2020 года, когда истекает срок действия ныне действующей нормы. С таким предложением к премьер-министру Дмитрию Медведеву обратился уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов (письмо есть в распоряжении "РГ").

В документе сказано, что действие льготы по налогу на прибыль стало одним из главных факторов развития частного сектора медицины в стране. Так, начиная с 2011 года, когда такая льгота была впервые установлена, оборот рынка платных медицинских услуг ежегодно увеличивался примерно на 10 процентов.

"Продление льготы позволит обеспечить разгрузку организаций здравоохранения государственной формы собственности и увеличить охват населения высокотехнологичными категориями медицинских услуг, - говорится в обращении бизнес-омбудсмена. - В то же время прекращение ее действия резко снизит показатели прибыльности сектора и может ограничить возможности его инвестиционного развития".

Ранее Титов выступил за увеличение доли участия частных клиник в системе ОМС и распределение между ними не менее 15 процентов от общего объема государственного финансирования медицины в стране.