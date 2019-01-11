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11.01.2019 18:02
Рубрика: Спорт

Логинов выиграл спринт на четвертом этапе КМ по биатлону

Текст: Данила Жиляев
В немецком Оберхофе завершилась мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Победителем стал россиянин Александр Логинов.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Наш спортсмен идеально отработал оба огневых рубежа, не допустив ни одного промаха. Его главным конкурентом был лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бе, и будь он столь же точен, как Александр, то судьба "золота" была бы иной. Но Бе допустил один промах и в итоге стал вторым - он отстал от Логинова на 25,1 секунды.

Фото: РИА Новости
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Третий результат с одним промахом показал француз Мартен Фуркад, однако замыкал он тройку недолго. Его сместил оттуда швед Себастьян Самуэльссон, отстрелявшийся чисто, но ходом проигравший Логинову 36,8 секунды.

"Я доволен гонкой и финишным кругом. Сейчас с первого круга все начинают быстро, выжимают 100 процентов. И я не планировал, что мой последний круг будет самым быстрым - но сил на него хватило, - рассказал Логинов в эфире телеканала "Матч ТВ". - На стойке были непростые условия - то ветер дул, то не дул. Хотел отстрелять побыстрее, чтобы уместиться в промежуток затишья".

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2018-2019
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