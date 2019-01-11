Логинов выиграл спринт на четвертом этапе КМ по биатлону

В немецком Оберхофе завершилась мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Победителем стал россиянин Александр Логинов.

Наш спортсмен идеально отработал оба огневых рубежа, не допустив ни одного промаха. Его главным конкурентом был лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бе, и будь он столь же точен, как Александр, то судьба "золота" была бы иной. Но Бе допустил один промах и в итоге стал вторым - он отстал от Логинова на 25,1 секунды.

Третий результат с одним промахом показал француз Мартен Фуркад, однако замыкал он тройку недолго. Его сместил оттуда швед Себастьян Самуэльссон, отстрелявшийся чисто, но ходом проигравший Логинову 36,8 секунды.

"Я доволен гонкой и финишным кругом. Сейчас с первого круга все начинают быстро, выжимают 100 процентов. И я не планировал, что мой последний круг будет самым быстрым - но сил на него хватило, - рассказал Логинов в эфире телеканала "Матч ТВ". - На стойке были непростые условия - то ветер дул, то не дул. Хотел отстрелять побыстрее, чтобы уместиться в промежуток затишья".