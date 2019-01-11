Македонские оппозиционеры потребовали роспуска парламента

После голосования в парламенте Македонии о поправках в конституцию, по итогам которого была одобрена смена названия страны, оппозиционные депутаты потребовали роспуска законодательного собрания страны и новых выборов. С заявлением об этом выступил глава крупнейшей оппозиционной партии Македонии ВМРО-ДПМНЕ ("Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии за македонское национальное единство") Христиан Мицкоский.

Прошедшее голосование, по его мнению, было проведено "антиконституционным и криминальным образом".

"Это решение восьмидесяти одного депутата, но не решение граждан. Все это является актом предательства, - цитирует ТАСС слова депутата. - Этим договором наносится огромный ущерб и происходит серьезная несправедливость по отношению к македонскому государству и гражданам".

Напомним, что 81 голосом из 120 депутаты проголосовали за внесение поправок в конституцию, по которым название страны меняется с "Республики Македония" на "Республику Северная Македония".