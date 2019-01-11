Макрон отказался от поездки в Давос

Президент Франции Эмманюэль Макрон не сможет в этом году приехать на Всемирный экономический форум в Давосе. Как заявили в Елисейском дворце, это связано с крайней загруженностью главы государства, в частности, поиском выхода из кризиса, вызванного протестами "желтых жилетов".

Макрон стал уже вторым президентом, отказавшемся приехать в этом году Давос. Ранее такое же решение принял американский лидер Дональд Трамп. Только он связал это с приостановкой работы правительства, вызванной его противостоянием с Конгрессом по поводу строительства стены на границе с Мексикой.

Всемирный экономический форум должен пройти с 22 по 27 января. Перед этим (21 января) во Франции, как отмечает Le Figaro, пройдет саммит, посвященный привлекательности республики для иностранных инвесторов.