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11.01.2019 13:36
Рубрика: Власть

Матвиенко предложила возродить должность генерал-прокурора

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила восстановить должность генерал-прокурора к трехсотлетнему юбилею органов прокуратуры, которое будет отмечаться в 2022 году.

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Выступая в пятницу на торжественном заседании в Генпрокуратуре, посвященном празднованию Дня работника прокуратуры РФ (отмечается 12 января - прим. "РГ"), она напомнила, что в этот день в 1722 году Петр I учредил пост генерал-прокурора.

"Может быть, к 300-летию восстановить историческое звание "генерал- прокурор"?, - предложила глава Совфеда, обращаясь к генпрокурору Юрию Чайке. - И звучит солиднее, и бояться, Юрий Яковлевич, будут точно больше".

Матвиенко считает, что начинать подготовку к юбилею следует заранее, а само трехсотлетие надзорного ведомства - "хороший повод проанализировать исторический опыт, широко пообсуждать роль и место прокуратуры в жизни современного общества, наметить меры по повышению эффективности в борьбе с беззаконием главного "государева ока".

Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации Правительство Генпрокуратура
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