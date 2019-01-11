МИД РФ: Американцу Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже

Американскому гражданину Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Он содержится в следственном изоляторе "Лефортово". Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса России, то есть в шпионаже", - проинформировала Захарова.

По ее словам, его обмен на российских граждан, находящихся в заключении за рубежом на данный момент не рассматривается. "Есть откровенные спекуляции и фейки на это счет. Но сейчас я озвучила официальную российскую позицию", - подчеркнула дипломат.

Пол Уилан, прибывший в Россию по американскому паспорту, был задержан в Москве в конце 2018 года во время проведения шпионской акции, напомнила Захарова. "Представителям США еще 2 января был предоставлен консульский доступ. В ходе следственных действий выяснилось, что арестованный имеет гражданство и подданство еще трех стран - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства указанных государств были незамедлительно уведомлены об этом", - отметила официальный представитель МИД. По ее словам, дипломаты всех трех стран уже обратились в министерство иностранных дел России с просьбой о посещении Уилана.

Напомним, ФСБ России задержала Уилана 28 декабря прошлого года в Москве. Следственным управлением в отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Его адвокат уже подал жалобу на арест, в которой просит суд избрать иную меру пресечения в виде залога.

Об отсутствии причин менять Уилана на российского гражданина, задержанного за рубежом, уже говорил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, Уилану пока не предъявлено обвинение, поэтому нет причин "ставить вопрос в плоскость тех или иных обменов, разменов". Также Рябков отметил, что американская сторона "никогда не будет готова вести диалог в спокойном ключе".