МИД РФ: США посягают на суверенитет Венесуэлы

Новости

Петербуржцы рублевыми монетками отчистили дверь в Новый год 12:02
Почему автомобили УАЗ больше не будут ржаветь 12:02
Россияне назвали стоимость своего будущего отдыха 12:01
Посольство РФ в Индонезии поможет пострадавшим в ДТП россиянам 11:55
Птицефабрика объяснила решение об упаковке яиц по девять штук 11:54
В Самаре создадут 3D-принтер для строительства базы на Луне 11:53
"Тройка" в виде наклеек и вкладышей снова появится в продаже 11:50
В Магнитогорске выписали еще двоих пострадавших при взрыве 11:47
Стоимость нефти Brent поднялась выше 62 долларов за баррель 11:45
На Кубани при пожаре в частном доме погиб ребенок 11:44
На сотрудников Роспотребнадзора в Забайкалье завели дело из-за мышьяка 11:37
К ликвидации завалов на Бурейском водохранилище привлечены войска 11:36
Новосибирский вор напился на месте преступления 11:33
Кабины самолетов Су-57 и Ту-160 получили новое стелс-покрытие 11:28
Mitsubishi "заморозила" цены на Outlander 11:24
В Туапсе осудили водителя, насмерть сбившего жену игрока КВН 11:15
В "Москва-Сити" откроется пятизвездочный бутик-отель 11:06
На Бали двое россиян упали в ущелье 11:03
В Крыму подорожала эвакуация автомобилей 11:02
В Пятигорске за взятку осужден инспектор ГИБДД 11:02
Один из обвиняемых в убийстве фигуриста Тена попросил прощения в суде 11:01
Зачем Вьетнаму российские истребители пятого поколения Су-57 11:01
Непроданным новогодним елкам нашли новое применение 10:59
Французский суд вынес приговор художнику Павленскому за поджог банка 10:47
В Дагестане установили причину массового отравления людей 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Новые законы: как изменилась жизнь с января 2019 года
Новые законы: как изменилась жизнь с января 2019 года
11.01.2019 11:06
Рубрика: Власть

МИД РФ: США посягают на суверенитет Венесуэлы

Текст: Юрий Когалов
Попытки США создать альтернативные правительственные структуры в Венесуэле представляют собой посягательство на суверенитет страны. Такое мнение выразили в министерстве иностранных дел РФ.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

"Беззастенчивая линия Вашингтона на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы, попытки, игнорируя реальность, назначать легитимными одни венесуэльские органы власти и отказывать в этом другим, затягивание санкционной удавки, ведущей к ухудшению социально-экономического положения и больно бьющей по карману простых венесуэльцев, представляет собой неприкрытое посягательство на суверенитет Венесуэлы", - отметили на Смоленской площади.

Фото: iStock
Венесуэла обвинила США во вмешательстве в ее дела

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что для снижения напряженности в Венесуэле необходимо взаимодействие правительства и оппозиции, естественно, при соблюдении Конституции и законодательства. Часть международного сообщества понимает это и высказывается в пользу диалога ведущих политических сил Венесуэлы в целях скорейшего решения острых внутренних проблем."Другие же, напротив, поощряют непримиримость, стремятся создать обстановку хаоса. Спекулируя на теме гуманитарного кризиса, пытаются подверстать под это миграционные проблемы ЛАКБ. В своем стремлении любой ценой сменить власть в Каракасе, пробрасывают идеи о возможности вооруженного вмешательства извне, что, в свою очередь, встречает резкое неприятие в регионе даже в рядах самых решительных критиков правительства Николаса Мадуро", - подчеркнули в МИД.

В министерстве отметили, что в Европе начали понимать важность нахождения новых формул посредничества в переговорах между венесуэльскими властями и оппозицией. "Это, на наш взгляд, позитивный сигнал", - считают в дипведомстве.

Россия же со своей стороны готова тесно сотрудничать с Венесуэлой, укреплять стратегическое партнерство, оказывать содействие по выходу из сложной экономической ситуации, заключили в МИД.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Южная Америка Венесуэла В мире США Правительство МИД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Птицефабрика объяснила решение об упаковке яиц по девять штук
МИД РФ: США посягают на суверенитет Венесуэлы
The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой
США проверяют побывавших на инаугурации Трампа украинцев
Овечкин занял третье место в НХЛ по голам в пустые ворота