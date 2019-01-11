МИД РФ: США посягают на суверенитет Венесуэлы

Попытки США создать альтернативные правительственные структуры в Венесуэле представляют собой посягательство на суверенитет страны. Такое мнение выразили в министерстве иностранных дел РФ.

"Беззастенчивая линия Вашингтона на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы, попытки, игнорируя реальность, назначать легитимными одни венесуэльские органы власти и отказывать в этом другим, затягивание санкционной удавки, ведущей к ухудшению социально-экономического положения и больно бьющей по карману простых венесуэльцев, представляет собой неприкрытое посягательство на суверенитет Венесуэлы", - отметили на Смоленской площади.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что для снижения напряженности в Венесуэле необходимо взаимодействие правительства и оппозиции, естественно, при соблюдении Конституции и законодательства. Часть международного сообщества понимает это и высказывается в пользу диалога ведущих политических сил Венесуэлы в целях скорейшего решения острых внутренних проблем."Другие же, напротив, поощряют непримиримость, стремятся создать обстановку хаоса. Спекулируя на теме гуманитарного кризиса, пытаются подверстать под это миграционные проблемы ЛАКБ. В своем стремлении любой ценой сменить власть в Каракасе, пробрасывают идеи о возможности вооруженного вмешательства извне, что, в свою очередь, встречает резкое неприятие в регионе даже в рядах самых решительных критиков правительства Николаса Мадуро", - подчеркнули в МИД.

В министерстве отметили, что в Европе начали понимать важность нахождения новых формул посредничества в переговорах между венесуэльскими властями и оппозицией. "Это, на наш взгляд, позитивный сигнал", - считают в дипведомстве.

Россия же со своей стороны готова тесно сотрудничать с Венесуэлой, укреплять стратегическое партнерство, оказывать содействие по выходу из сложной экономической ситуации, заключили в МИД.