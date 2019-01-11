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11.01.2019 17:04
Рубрика: Экономика

Минтранс: Третья полоса в Шереметьево будет работать без ограничений

Текст: Татьяна Шадрина
Эксплуатация третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Шереметьево, которую планируют запустить 4 апреля, "будет осуществляться без каких-либо ограничений благодаря применению мер снижения авиационного шума". Так прокомментировали в Минтрансе информацию о том, что новую полосу не будут использовать в ночное время.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Предусматривается точное выдерживание заданных траекторий полета судов, что позволит экипажам выполнять полеты точно по установленной схеме, без отклонений, в том числе над жилой застройкой. 

Фото: РИА Новости
У Шереметьево появится новый терминал

После ввода в эксплуатацию третьей ВПП в воздушной гавани прогнозируется рост взлетно-посадочных операций с текущих 70 до 100 в час. Будет обеспечено снижение времени задержек рейсов за счет внедрения рекомендованных Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) раздельных операций на параллельных ВВП.

В Минтрансе просят учесть, что планируется закрытие первой ВПП из-за окончания срока ее эксплуатации.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Шереметьево
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