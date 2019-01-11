Минтранс: Третья полоса в Шереметьево будет работать без ограничений

Эксплуатация третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Шереметьево, которую планируют запустить 4 апреля, "будет осуществляться без каких-либо ограничений благодаря применению мер снижения авиационного шума". Так прокомментировали в Минтрансе информацию о том, что новую полосу не будут использовать в ночное время.
Предусматривается точное выдерживание заданных траекторий полета судов, что позволит экипажам выполнять полеты точно по установленной схеме, без отклонений, в том числе над жилой застройкой.
После ввода в эксплуатацию третьей ВПП в воздушной гавани прогнозируется рост взлетно-посадочных операций с текущих 70 до 100 в час. Будет обеспечено снижение времени задержек рейсов за счет внедрения рекомендованных Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) раздельных операций на параллельных ВВП.
В Минтрансе просят учесть, что планируется закрытие первой ВПП из-за окончания срока ее эксплуатации.