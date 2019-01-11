Морпехи Вьетнама вернули в строй "сталинские трещотки"

Легендарные пушки ЗиС-3 возвращают в строй во Вьетнаме. Фото: https://t.co/9oLU0rnnz2 pic.twitter.com/tzaJ263pmU— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 11 января 2019 г.
76-мм пушки образца 1942 года ЗиС-3 поставлялись в эту страну еще во времена СССР. Долгое время они находились на базах хранения, но в настоящее время приблизительно один дивизион передан в морскую пехоту.
Вьетнамская народная армия ранее делала упор на обновлении ВВС, ПВО и флота.
Из-за бюджетных ограничений сухопутные войска и морская пехота до недавнего времени были вынуждены эксплуатировать устаревшие образцы советского, китайского и американского производства.
При этом предпринимаются попытки модернизации такой техники. Например, 57-мм советские зенитные пушки С-60 получили автоматизированную систему заряжания, которая резко увеличила скорострельность. Наведение на воздушные цели стало осуществляться при помощи модернизированных радиолокационных станций.
На базе российских вездеходов Урал-4320 были созданы самоходные установки, вооруженные 105-мм американскими гаубицами М101А1.
Плавающие танки ПТ-76 получили новые прицелы, а бронетранспортеры БТР-152 прошли доработку для участия в миротворческих операциях.
По мнению военных экспертов, несмотря на предпринимаемые меры, ресурс техники не бесконечен, и вьетнамских военным все равно придется в ближайшие годы заняться перевооружением своих сухопутных войск. Первой ласточкой в этом процессе можно считать поступление современных российских танков Т-90С.