Морпехи Вьетнама вернули в строй "сталинские трещотки"

Легендарными пушками ЗиС-3 вооружилась морская пехота Вьетнама. Орудия перед отправкой в артиллерийские подразделения прошли восстановительный ремонт на специализированном предприятии - заводе Z133 министерства обороны. В настоящее время эта техника осваивается военнослужащими на полигонах, где проводятся боевые стрельбы.

76-мм пушки образца 1942 года ЗиС-3 поставлялись в эту страну еще во времена СССР. Долгое время они находились на базах хранения, но в настоящее время приблизительно один дивизион передан в морскую пехоту.

Вьетнамская народная армия ранее делала упор на обновлении ВВС, ПВО и флота.

Из-за бюджетных ограничений сухопутные войска и морская пехота до недавнего времени были вынуждены эксплуатировать устаревшие образцы советского, китайского и американского производства.

При этом предпринимаются попытки модернизации такой техники. Например, 57-мм советские зенитные пушки С-60 получили автоматизированную систему заряжания, которая резко увеличила скорострельность. Наведение на воздушные цели стало осуществляться при помощи модернизированных радиолокационных станций.

На базе российских вездеходов Урал-4320 были созданы самоходные установки, вооруженные 105-мм американскими гаубицами М101А1.

Плавающие танки ПТ-76 получили новые прицелы, а бронетранспортеры БТР-152 прошли доработку для участия в миротворческих операциях.

По мнению военных экспертов, несмотря на предпринимаемые меры, ресурс техники не бесконечен, и вьетнамских военным все равно придется в ближайшие годы заняться перевооружением своих сухопутных войск. Первой ласточкой в этом процессе можно считать поступление современных российских танков Т-90С.