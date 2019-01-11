Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.01.2019,  
16:26
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Морпехи Вьетнама вернули в строй "сталинские трещотки"

Легендарными пушками ЗиС-3 вооружилась морская пехота Вьетнама. Орудия перед отправкой в артиллерийские подразделения прошли восстановительный ремонт на специализированном предприятии - заводе Z133 министерства обороны. В настоящее время эта техника осваивается военнослужащими на полигонах, где проводятся боевые стрельбы.

76-мм пушки образца 1942 года ЗиС-3 поставлялись в эту страну еще во времена СССР. Долгое время они находились на базах хранения, но в настоящее время приблизительно один дивизион передан в морскую пехоту.

Вьетнамская народная армия ранее делала упор на обновлении ВВС, ПВО и флота.

Фото: Алексей Моисеев
В Египте оценили превосходство Т-90МС над M1A1 Abrams

Из-за бюджетных ограничений сухопутные войска и морская пехота до недавнего времени были вынуждены эксплуатировать устаревшие образцы советского, китайского и американского производства.

При этом предпринимаются попытки модернизации такой техники. Например, 57-мм советские зенитные пушки С-60 получили автоматизированную систему заряжания, которая резко увеличила скорострельность. Наведение на воздушные цели стало осуществляться при помощи модернизированных радиолокационных станций.

На базе российских вездеходов Урал-4320 были созданы самоходные установки, вооруженные 105-мм американскими гаубицами М101А1.

Плавающие танки ПТ-76 получили новые прицелы, а бронетранспортеры БТР-152 прошли доработку для участия в миротворческих операциях.

По мнению военных экспертов, несмотря на предпринимаемые меры, ресурс техники не бесконечен, и вьетнамских военным все равно придется в ближайшие годы заняться перевооружением своих сухопутных войск. Первой ласточкой в этом процессе можно считать поступление современных российских танков Т-90С.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
БПК "Североморск" пришел в Севастополь после борьбы с пиратами 10:35
Атаку танков Т-90С и БМП-2М поддержали китайские самоходки 10.01.2019
Китайский корабль с рельсотроном вышел в море 09.01.2019
артиллерия
Изображение таинственной российской самоходки появилось в Сети 09.01.2019
Важная веха: в США оценили новейшую российскую самоходку "Лотос" 06.01.2019
Вьетнам
Первые фото: Вьетнам получил более 30 танков Т-90С 02.01.2019
Вьетнам получил первую партию танков Т-90С 02.01.2019