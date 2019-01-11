Москву накроет мощный снежный циклон

Мощный атлантический циклон выходит на Центральную Россию, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Он принесет снег в столицу. Однако его влияние распространится далеко по территории России, вплоть до Сибири.

Снег и метели ожидаются в разных районах Центрального региона 12 и 13 января, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Днем 12 января морозы достигнут отметки около 10 градусов. К 13 января они ослабеют до 7-8 градусов, а в начале следующей недели температура дойдет до оттепельных значений.