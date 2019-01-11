На Российском инвестиционном форуме организуют работу Кейс-зоны

В рамках Российского инвестиционного форума, который состоится 14-15 февраля в Сочи, будет работать Кейс-зона - дополнительная площадка для участников, желающих продемонстрировать свои проекты экспертам в области инвестиций.

Кейс-зона была впервые запущена в рамках Форума в 2018 году для помощи в продвижении, развитии и реализации инвестиционных проектов и стала доступна участникам всех категорий на безвозмездной основе.

Площадка объединяет практических специалистов из разных областей - инвесторов и представителей институтов развития - для обсуждения возможностей, создаваемых быстро меняющимися экономическими реалиями.

Для презентации проекта необходимо подать заявку на участие на сайте Кейс-зоны. Подаваемые заявки должны отвечать таким критериям, как высокая степень проработки проекта, его стратегическая целесообразность и экономическая эффективность. Кроме того, претенденты должны иметь опыт реализации проектов подобного масштаба и отраслевой направленности.

По результатам работы экспертной комиссии будут отобраны проекты для включения в программу Кейс-зоны. Участники смогут представить их в ходе питч-сессий во время работы Российского инвестиционного форума.

В дни работы Форума в 2018 году в рамках Кейс-зоны были представлены 14 инвестиционных проектов из 11 российских регионов, проекты компаний-участников Форума в различных отраслях экономики, состоялись беседы с главами регионов в формате открытого диалога, а также мастер-классы экспертов по практической реализации инвестиционных проектов.

Деловая программа Российского инвестиционного форума доступна на официальном сайте мероприятия. Организатор - Фонд Росконгресс.