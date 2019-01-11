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Рубрика: В мире

На Украине производство автомобилей сократилось почти на четверть

Серьезное падение темпов производства автомобилей зафиксировано на Украине. По сравнению с данными годичной давности в 2018 году производство сократилось почти на четверть, на 23 процента.

Эти данные озвучил "Укравтопром", Ассоциация автопроизводителей Украины.

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"По предварительным данным ассоциации "Укравтопром", объем выпуска автотранспорта в декабре минувшего года составил 273 единиц, что почти в 3,5 раза меньше по сравнению с декабрьским результатом 2017 года, - цитирует ТАСС сообщение ассоциации. - Всего за двенадцать месяцев 2018 года на Украине было изготовлено 6623 единицы автотранспортных средств, или на 23% меньше, чем в предыдущем году".

При этом еще сильнее пострадало производство автобусов, которое сократилось на 35%, и производство коммерческого транспорта (падение объемов на 73%).

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине
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